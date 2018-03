Tatsächlich bleibe festzuhalten, dass der Euro an den Tagen zuvor, an denen durchaus eine gewisse Risikoaversion angesagt gewesen wäre (22. und 23 März), auch nicht wirklich unter Druck geraten sei.



Auch die gestrige Rede von Bundesbankpräsident Jens Weidmann, der ein Ende der Nullzins-Politik für Mitte 2019 (wovon auch die Analysten der Deutschen Bank ausgehen) "für nicht ganz unrealistisch" hält, war angesichts des fehlenden Überraschungseffekts für die Akteure kein triftiger Grund, sich stärker im Euro zu engagieren. Gerade wenn man bedenke, dass erst in der vergangenen Woche angeblich aus Kreisen der EZB verlautbart worden sei, dass sich die geldpolitischen Entscheider bei ihren Überlegungen zuletzt mehr auf den Zinspfad als auf das Ende der Anleihekäufe konzentriert hätten, spreche das gestrige Statement des als Zinsfalken bekannten Weidmann nicht gerade dafür, dass der Zeitpunkt für die Zinswende vorverlegt werden könnte.



Dessen ungeachtet könnten die Analysten dem Euro derzeit einen kleinen, möglicherweise trendbildenden Aufwärtsimpuls innerhalb seiner breiten Konsolidierungszone zwischen 1,2155 und 1,2555 attestieren. Immerhin besage eine alte Händler-Erfahrung, dass diejenigen Kursentwicklungen oft am stärksten würden, die man anfangs schlecht begründen könne. (27.03.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Immer wenn es wie gestern im Devisenhandel an neuen wichtigen ökonomischen Daten mangelt, treten typischerweise zwei Begründungen für schwer erklärbare Kursbewegungen in den Vordergrund: Die CFTC-Futures-Positionen (Netto-Positionen "nichtkommerzieller" Händler an den US-Futures-Märkten) und das Thema Risikofreude/-aversion, so die Analysten der Deutschen Bank.So sei es auch gestern gewesen. Gut möglich, dass die spekulativen Engagements der CFTC deswegen von besonderem Interesse gewesen seien, weil die Short-Positionen in USD gegenüber mehreren Valuten gemäß der Meldung vom vergangenen Freitag so hoch wie seit August 2011 nicht mehr gewesen seien. Abgesehen davon, dass man sich darüber streiten könne, ob diese Daten für den globalen Devisenhandel repräsentativ seien, seien sie doch bereits am Dienstag vor einer Woche erhoben worden - also deutlich bevor etwa die Aktienmärkte dies- und jenseits des Atlantiks einen kräftigen Dämpfer hätten hinnehmen müssen. Der Erkenntniswert dieser Daten dürfte also nicht besonders hoch sein. Genauso übrigens wie die Wahrnehmung mancher Händler, dass die Risikofreude (diese hätte sich gegen Ende der europäischen Handelssitzung eigentlich temporär wieder verringern müssen) zurückgekehrt sei - der Hauptgrund für den gestrigen Anstieg des Euro.