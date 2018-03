Bonn (www.aktiencheck.de) - Die gestern abermals bekräftigten Erwartungen an die fortschreitende geldpolitische Wende im Euroraum verliehen der Gemeinschaftswährung nach der schwächeren Entwicklung in den Tagen zuvor Auftrieb, berichten die Analysten von Postbank Research.



Zum US-Dollar habe der Euro um 0,4% auf 1,2330 USD zugelegt. Gegenüber dem Japanischen Yen und Schweizer Franken habe er jeweils ein moderateres Plus in Höhe von 0,2% auf 130,48 JPY beziehungsweise 1,1725 CHF verbucht. Hingegen habe der Euro im Vergleich mit dem Britischen Pfund gegen den Trend 0,4% auf 0,8788 GBP eingebüßt. Grund hierfür sei die vorläufige Einigung zwischen EU und UK über eine Übergangsregelung nach dem Brexit im kommenden Jahr gewesen, die dem Pfund Auftrieb verliehen habe. (20.03.2018/ac/a/m)





