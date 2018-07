Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die im Mai begonnene Konsolidierungsrange bei EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) ist intakt, allerdings scheinen sich die Risiken auf der Unterseite zu erhöhen, so die Analysten der Helaba.



Zum einen sei festzustellen, dass der Euro unter die 21-Tage-Linie (1,1669 USD) gerutscht sei. Zum anderen trübe sich die Indikatorenlage auf Tagesbasis ein. So stehe der MACD kurz davor, ein Verkaufssignal zu liefern. Auch der Blick auf den Wochenchart stimme wenig zuversichtlich. Sollte die untere Begrenzung der Seitwärtsrange um 1,1510 USD gebrochen werden, entstehe Raum für Rücksetzer bis in den Bereich 1,11/1,12 USD. (20.07.2018/ac/a/m)



