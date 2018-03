Deswegen mahne auch Ron van het Hof, CEO von Euler Hermes DACH, zur Vorsicht: "Auch in Deutschland gehen wir in diesem Jahr wieder von sinkenden Insolvenzen um 4% aus. Aber auch wenn derzeit keine Wolke den blauen Wirtschaftshimmel zu trüben scheint, müssen Firmenlenker wach und aufmerksam bleiben. Das betrifft nicht nur das Auslandsgeschäft, denn auch in Deutschland sind die Konkurszahlen von Großunternehmen 2017 auf 37 Fälle angestiegen. Jede Konzerninsolvenz kann ein weiteres Unternehmen in der Wertschöpfungskette sehr schnell selbst betreffen."



Nach einem signifikanten Anstieg der Insolvenzquote um 35% im vergangenen Jahr dürften die Insolvenzen in China laut der Prognose von Euler Hermes auch 2018 zum fünften Mal in Folge weiter steigen. Mit einer prognostizierten Quote von +10% führe China das globale Ranking mit dem höchsten Insolvenzanstieg an. Aufgrund der Wachstumsverlangsamung würden die Experten davon ausgehen, dass die Insolvenzen in Asien insgesamt zunehmen würden.



Im Brexit-Vorfeld würden Importeure und Verbraucher in Großbritannien unter steigenden Rohstoffkosten und einem schwächeren Pfund leiden. Euler Hermes prognostiziere für das Jahr 2018 in diesem Umfeld einen Insolvenz-Anstieg um 8%. Damit gelte das Land als Ausnahme in Westeuropa, wo in den meisten Ländern aufgrund der konjunkturellen Erholung und der günstigen monetären Rahmenbedingungen entweder ein Rückgang oder eine Stabilisierung der Insolvenzen erwartet werde.



Trotz der Wiederbelebung von globalem Wachstum und Handel würden immer mehr inländische Wirtschaftszweige unter dem Ausfall großer Unternehmen leiden. Im Jahr 2017 seien Großinsolvenzen um 21% angestiegen, besonders in den Branchen Dienstleistungen, Einzelhandel, Agrar- und Ernährungswirtschaft sowie im Baugewerbe. Treiber dieser Entwicklung, durch die auch die Risiken für die Lieferanten steigen würden, seien der intensive Wettbewerb und die digitale Disruption. (06.03.2018/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - In seinem "Global Insolvency Index" prognostiziert der weltweit führende Kreditversicherer Euler Hermes jährlich die Insolvenzentwicklung in 43 Ländern.Nachdem der globale Insolvenztrend nach sieben Jahren mit rückläufigen Zahlen 2017 eine kurze Pause eingelegt habe (+1%), werde in diesem Jahr wieder ein weltweiter Insolvenzrückgang um 1% erwartet. Doch in jedem zweiten Land sei die Zahl der Unternehmenskonkurse nach wie vor höher als im Krisenjahr 2007.