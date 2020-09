NASDAQ-Aktienkurs Etsy-Aktie:

Kurzprofil Etsy:



Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) ist eine 2005 gegründete E-Commerce-Website für den Kauf und Verkauf von handgemachten Produkten, Vintage und Künstlerbedarf. Der Hauptsitz des US-Unternehmens befindet sich im New York. Das Angebot umfasst Kunst, Fotografie, Mode, Schmuck, Kosmetikprodukte, Spielzeug und anderes. Die Plattform ist besonders in den USA erfolgreich. Seit 16. April 2015 wird die Etsy-Aktie an der New Yorker Börse (NASDAQ) gehandelt. (07.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Etsy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Etsy-Aktie (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) unter die Lupe.Beim E-Commerce-Anbieter laufe es weiterhin wie am Schnürchen. Nach den sehr starken Quartalszahlen und den vielen Analysten-Hochstufungen, sorge nun eine weitere Nachricht für Euphorie bei den Anlegern. Viele Tesla-Fans hätten sehnsüchtig darauf gewartet, dass die Aktie des Automobilbauers in den S&P- 500-Index aufgenommen werde. Stattdessen steige völlig überraschend u.a. der Underdog Etsy in den breiten US-Aktienindex auf. Dieser Ritterschlag werde durch die operative Entwicklung der Plattform für Handgemachtes untermauert. Etsy habe vor kurzem bei der Vorlage seiner Zahlen die Analystenerwartungen förmlich pulverisiert.Nach den guten Nachrichten könne die Etsy-Aktie am Montag vorbörslich zweistellig zulegen. "Der Aktionär" bleibe für das Papier weiterhin bullish. Der E-Commerce-Anbieter sei ein Corona-Profiteur mit großem Wachstumspotenzial. Investierte sollten an Bor bleiben. Anleger an der Seitenlinie könnten die laufende Korrektur zum Einstieg nutzen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.09.2020)Börsenplätze Etsy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Etsy-Aktie:105,10 EUR +11,12% (07.09.2020, 10:13)