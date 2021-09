Tradegate-Aktienkurs Etsy-Aktie:

Kurzprofil Etsy:



Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) ist eine 2005 gegründete E-Commerce-Website für den Kauf und Verkauf von handgemachten Produkten, Vintage und Künstlerbedarf. Der Hauptsitz des US-Unternehmens befindet sich im New York. Das Angebot umfasst Kunst, Fotografie, Mode, Schmuck, Kosmetikprodukte, Spielzeug und anderes. Die Plattform ist besonders in den USA erfolgreich. Seit 16. April 2015 wird die Etsy-Aktie an der New Yorker Börse (NASDAQ) gehandelt. (06.09.2021/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Etsy-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Etsy-Aktie (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) markierte am 3. Februar 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 251,86 USD und konsolidierte anschließend in einer bullischen Flagge auf ein Tief bei 153,80 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 28. Juni sei der Ausbruch aus der Flagge gelungen. Nach einem Hoch bei 207,84 USD am 1. Juli habe der Wert einige Zeit seitwärts konsolidiert. Am 26. August sei er aus der Konsolidierung nach oben ausgebrochen. Am Freitag habe die Aktie ein Hoch bei 221,36 USD erreicht.AusblickDas Chartbild der Etsy-Aktie mache einen bullischen Eindruck. Die Rally könnte also noch weitergehen. Das nächste Ziel wäre das Allzeithoch bei 251,86 USD. Falls der Ausbruch über dieses Hoch gelinge, könnte die Aktie in Richtung eines langfristigen Zielbereichs zwischen 363,69 USD und 375,82 USD streben. Sollte der Wert allerdings unter 207,84 USD abfallen, würde sich das Chartbild wieder eintrüben. Ein Rücksetzer gen 176,85 USD wäre in diesem Fall möglich. (Analyse vom 06.09.2021)Börsenplätze Etsy-Aktie: