Börsenplätze Etsy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Etsy-Aktie:

169,12 USD -4,66% (26.04.2021, 20:54)



NASDAQ-Aktienkurs Etsy-Aktie:

205,18 USD -4,39% (26.04.2021, 20:43)



ISIN Etsy-Aktie:

US29786A1060



WKN Etsy-Aktie:

A14P98



Ticker-Symbol Etsy-Aktie:

3E2



NASDAQ-Symbol Etsy-Aktie:

ETSY



Kurzprofil Etsy:



Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) ist eine 2005 gegründete E-Commerce-Website für den Kauf und Verkauf von handgemachten Produkten, Vintage und Künstlerbedarf. Der Hauptsitz des US-Unternehmens befindet sich im New York. Das Angebot umfasst Kunst, Fotografie, Mode, Schmuck, Kosmetikprodukte, Spielzeug und anderes. Die Plattform ist besonders in den USA erfolgreich. Seit 16. April 2015 wird die Etsy-Aktie an der New Yorker Börse (NASDAQ) gehandelt. (26.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Etsy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des E-Commerce-Unternehmens Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Corona-Jahr 2020 sei die Aktie von Etsy rasant nach oben geklettert. Im neuen Jahr könne der Highflyer diese Rally jedoch nicht weiterführen. In der neuen Handelswoche gehe es im Seitwärtstrend zwischen 190 und 230 Dollar nach einem Analysten-Downgrade sogar um 4,4 Prozent nach unten.Die Analysten der KeyBanc hätten ihr Rating für die Etsy-Aktie von "overweight" auf "sector-weight" abgestuft. Große Sorge der Experten sei die fortgeschrittene Bewertung des US-Konzerns. Der Corona-Profiteur sei aktuell mit einem 21er KGV von 64 und einem 21er KUV von 12,6 bewertet.Zudem würden die Analysten befürchten, dass Etsy mit seinen Quartalsberichten künftig nicht mehr in der Lage sein könne, die Konsensschätzungen derart kräftig zu übertreffen wie in der Vergangenheit. Die Experten würden aber noch immer glauben, dass Etsy innerhalb ihres Coverages eine der Aktien mit den besten langfristigen Wachstumschancen sei.Die nächsten Quartalszahlen wolle Etsy am 5. Mai veröffentlichen. Analysten würden ein Umsatzwachstum von 134 Prozent auf 534 Millionen Dollar bei Gewinnen je Aktie von 0,84 Dollar erwarten.Auch wenn das Momentum der Aktie schwächele, bleibe Etsy operativ auf Kurs. Anleger sollten dennoch beachten, ihren Stopp bei 150 Euro zu setzen, um im Falle eines Durchbrechens des Seitwärtstrends nach unten ihre Gewinne abzusichern, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Etsy-Aktie. Würden die Q1-Zahlen stimmen, sei die hohe Bewertung schnell wieder gerechtfertigt. (Analyse vom 26.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link