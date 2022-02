Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Etsy.



Börsenplätze Etsy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Etsy-Aktie:

132,02 EUR +15,22% (25.02.2022, 09:51)



NASDAQ-Aktienkurs Etsy-Aktie:

128,60 USD +10,38% (24.02.2022)



ISIN Etsy-Aktie:

US29786A1060



WKN Etsy-Aktie:

A14P98



Ticker-Symbol Etsy-Aktie:

3E2



NASDAQ-Symbol Etsy-Aktie:

ETSY



Kurzprofil Etsy Inc.:



Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) ist eine 2005 gegründete E-Commerce-Website für den Kauf und Verkauf von handgemachten Produkten, Vintage und Künstlerbedarf. Der Hauptsitz des US-Unternehmens befindet sich im New York. Das Angebot umfasst Kunst, Fotografie, Mode, Schmuck, Kosmetikprodukte, Spielzeug und anderes. Die Plattform ist besonders in den USA erfolgreich. Seit 16. April 2015 wird die Etsy-Aktie an der New Yorker Börse (NASDAQ) gehandelt. (25.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Etsy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des E-Commerce-Unternehmens Etsy Inc. (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der E-Commerce-Anbieter Etsy habe gestern nach Schließung der US-Börsen seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen vierten Quartal präsentiert. Das US-Unternehmen habe die Erwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn schlagen können, habe jedoch die Prognoseschätzungen verfehlt. Anleger hätten dennoch die Ergebnisse mit einem kräftigen Kursplus von rund 20 Prozent honoriert, nachdem der Titel bereits im regulären Handel zehn Prozent gestiegen sei.Die Erlöse seien in Q4 um 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 717 Millionen Dollar geklettert. Die Wall Street-Experten hätten lediglich 685 Millionen Dollar in Aussicht gestellt. Der Gewinn pro Aktie habe bei 1,11 Dollar und damit deutlich über den erwarteten 79 Cent gelegen. Auch bei den aktiven Käufern seien die Schätzungen mit 96,3 Millionen um fast eine Million übertroffen worden (95,6 Millionen).Etsy erwarte für Q1/2022 einen Umsatz von 565 bis 590 Millionen Dollar, was unter den erwarteten 630 Millionen liege. Das Bruttowarenvolumen (GMS) solle bei 3,2 bis 3,4 Milliarden Dollar liegen. Die Experten seien noch von 3,5 Milliarden Dollar ausgegangen.Etsy-CFO Rachel Glaser habe die verhaltene Prognose mit den zu hohen Erwartungen des Marktes sowie dem Anstieg der Ausgaben im Zusammenhang mit staatlichen Anreizen begründet. Der Boom in den vergangenen Jahren sei vor allem auf die Pandemie zurückzuführen. Dieser sei nun vorbei. Daher werde das Wachstum im ersten Halbjahr im Vorjahresvergleich schwächer als im zweiten Halbjahr ausfallen.Anleger setzen Etsy auf ihre Watchlist, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: