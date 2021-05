Börsenplätze Etsy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Etsy-Aktie:

164,02 USD -0,79% (03.05.2021, 15:31)



NASDAQ-Aktienkurs Etsy-Aktie:

198,79 USD -4,79% (30.04.2021, 22:00)



ISIN Etsy-Aktie:

US29786A1060



WKN Etsy-Aktie:

A14P98



Ticker-Symbol Etsy-Aktie:

3E2



NASDAQ-Symbol Etsy-Aktie:

ETSY



Kurzprofil Etsy:



Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) ist eine 2005 gegründete E-Commerce-Website für den Kauf und Verkauf von handgemachten Produkten, Vintage und Künstlerbedarf. Der Hauptsitz des US-Unternehmens befindet sich im New York. Das Angebot umfasst Kunst, Fotografie, Mode, Schmuck, Kosmetikprodukte, Spielzeug und anderes. Die Plattform ist besonders in den USA erfolgreich. Seit 16. April 2015 wird die Etsy-Aktie an der New Yorker Börse (NASDAQ) gehandelt. (03.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Etsy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Unternehmens Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) unter die Lupe.Das US-Unternehmen gehörte zu den großen Überfliegern des Jahres 2020. Etsy habe Wachstumsraten im dreistelligen Prozentbereich verzeichnet. Immer mehr Kunden würden ihre Lust auf handgemachte Produkte entdecken. Seit Beginn diesen Jahres konsolidiere die Etsy-Aktie jedoch auf hohem Niveau. Nun würden die Anleger gespannt auf die anstehenden Geschäftszahlen zum abgelaufenen ersten Quartal 2021 Quartalsergebnisse blicken, die am kommenden Mittwoch veröffentlicht würden.Die Analysten würden für die Etsy-Aktie bullish bleiben. Insgesamt würden 13 Experten das Papier zum Kauf empfehlen, zwei würden die Aktie mit "halten" einstufen und nur einer rate zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 237,57 USD und damit knapp 20% über dem aktuellen Kursniveau."Der Aktionär" schließe sich der Meinung der Analysten an. Investierte Anleger sollten unverändert ihre Gewinne laufen lassen. Anleger an der Seitenlinie sollten die Q1-Ergebnisse vor dem Neueinstieg abwarten, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.05.2021)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: EtsyBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link