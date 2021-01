Börsenplätze Etsy-Aktie:



Kurzprofil Etsy:



Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) ist eine 2005 gegründete E-Commerce-Website für den Kauf und Verkauf von handgemachten Produkten, Vintage und Künstlerbedarf. Der Hauptsitz des US-Unternehmens befindet sich im New York. Das Angebot umfasst Kunst, Fotografie, Mode, Schmuck, Kosmetikprodukte, Spielzeug und anderes. Die Plattform ist besonders in den USA erfolgreich. Seit 16. April 2015 wird die Etsy-Aktie an der New Yorker Börse (NASDAQ) gehandelt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Etsy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Unternehmen Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) unter die Lupe.Die Etsy-Aktie befinde sich weiter im Höhenflug. Das US-Unternehmen sei ein großer Profiteur des E-Commerce-Booms in der aktuellen Krise. Aktuell notiere das Papier auf einem neuen Rekordhoch.Grund sei u.a. eine frische Analystenstudie von Jefferies. Der Analyst John Colantuoni schreibe in einer Studie am Montag, dass die New Yorker Gesellschaft in Sachen Wachstum sich der "Schwerkraft widersetzen" werde. Der Traffic auf der Etsy-Plattform habe in den Monaten November und Dezember 100% zugelegt. Das würde der größten Wachstumsrate seit Beginn des Coverings vor zwei Jahren entsprechen. Das bedeute auch, dass der Trend zum E-Commerce nachhaltig sei. Etsy sei ein direkter Profiteur dieser Entwicklung. Das Unternehmen sei deshalb ein "attraktives Langzeitinvestment". Colantuoni habe sein Kursziel für die Etsy-Aktie von 168 auf 205 USD erhöht."Der Aktionär" habe Etsy im vergangenen Jahr als eine Aktie mit Verdopplungspotenzial zu einem Kurs von 87,22 Euro zum Kauf empfohlen. Dieses Ziel sei nun so gut wie erreicht worden - das Papier notiere aktuell bei rund 172 Euro. Investierte sollten die Gewinne laufen lassen und den Stoppkurs auf 122,50 Euro hochziehen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.01.2021)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: EtsyBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link