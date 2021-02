Börsenplätze Etsy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Etsy-Aktie:

175,00 EUR +7,84% (26.02.2021, 12:26)



NASDAQ-Aktienkurs Etsy-Aktie:

197,58 USD -5,51% (25.02.2021, 22:00)



ISIN Etsy-Aktie:

US29786A1060



WKN Etsy-Aktie:

A14P98



Ticker-Symbol Etsy-Aktie:

3E2



NASDAQ Ticker-Symbol Etsy-Aktie:

ETSY



Kurzprofil Etsy:



Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) ist eine 2005 gegründete E-Commerce-Website für den Kauf und Verkauf von handgemachten Produkten, Vintage und Künstlerbedarf. Der Hauptsitz des US-Unternehmens befindet sich im New York. Das Angebot umfasst Kunst, Fotografie, Mode, Schmuck, Kosmetikprodukte, Spielzeug und anderes. Die Plattform ist besonders in den USA erfolgreich. Seit 16. April 2015 wird die Etsy-Aktie an der New Yorker Börse (NASDAQ) gehandelt. (26.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Etsy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Unternehmen Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) unter die Lupe.Das US-Unternehmen habe gestern nachbörslich seine Zahlen zum abgelaufenen vierten Quartal vorgelegt. Etsy habe erwartungsgemäß ein sehr starkes Quartal hingelegt und auch bei der Prognose vollkommen überzeugt. Besonders beeindruckend: Die Zahl der aktiven Käufer sei im Vorjahresvergleich um satte 77% auf 77 Mio. gestiegen, die der aktiven Verkäufer um 62% auf 4,36 Mio.Etsy erwarte für das laufende Quartal einen Umsatz von 513 bis 536 Mio. USD. Auch hier seien die Erwartungen förmlich pulverisiert worden. Für das Gesamtjahr 2021 habe Etsy noch keine Prognose herausgegeben.Etsy bleibe ein absolutes Top-Unternehmen. Die Quartalszahlen würden zeigen, dass der E-Commerce-Überflieger noch lange nicht mit ihrem Latein am Ende sei. Investierte Anleger sollten ihre Gewinne laufen lassen. Neueinsteiger könnten zugreifen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.02.2021)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: EtsyBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link