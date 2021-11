Die Bullen würden ihre Verschnaufpause beenden und eine neue Attacke auf das Allzeithoch starten. Wichtig sei, dass die heutige Kerze über die 4.500-Dollar-Marke schließe. Damit werde der Widerstand geknackt und gleichzeitig ein frisches technisches Kaufsignal ausgelöst.



"Der Aktionär" bleibt bei Ethereum langfristig bullish. Risikofreudige Anleger können sich die Digitalwährung als Depotbeimischung einbuchen, so Tim Temp.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenbeginn hellt sich die Stimmung am Kryptomarkt überraschend auf, so Tim Temp von "Der Aktionär".Am vergangenen Freitag sei die allgemeine Marktstimmung von Unsicherheit geprägt gewesen. Nun sei besonders Ethereum wieder bei den Anlegern gefragt. Die Kryptowährung habe zuvor eine dreiwöchige Konsolidierung durchlaufen. Für die weitere Rally seien jetzt diese Marken wichtig.Der massive Support an der psychologisch wichtigen 4.000-Dollar-Marke habe auch mehrfachen Attacken der Bären standgehalten. Nachdem Ethereum (ETH) am Black Friday um rund zehn Prozent eingebrochen sei, würden die Bullen das Wochenende zum Krafttanken nutzen.