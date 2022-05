Bild: Tumisu/Pixabay

Superhirn Ethereum - ohne wären NFTs nicht möglich

Ist Solana die Zukunft?

Die legendäre Geschichte des Bitcoins wird sich weder bei Ethereum noch bei Solana wiederholen. Der Bitcoin ist ein Außenstehender, er ist nicht für NFTs geeignet, sondern fast ausschließlich für klassische Transaktionen. Doch wer bei Ethereum und Solana künftig die Nase vorn hat, scheint selbst für Experten kaum zu beantworten. Solana setzt auf das Proof-of-History Konzept und bietet damit eine große Portion Sicherheit für Transaktionen.



In kryptografischer Technologie können Ereignisse in der effizienten und schnellen Blockchain niedergeschrieben werden. Es kommt hinzu, dass die Gasgebühren für Solana günstiger sind. Doch ist das wirklich das Ende von Ethereum und der Beginn von Solana?



Nicht unbedingt, denn Ethereum wird mit einer Version 2.0 an den Start gehen und dann soll sich alles ändern. Ob die Transaktionen dann schneller wieder aus dem Mempool verschwunden sind und Leerläufe weniger oft auftreten, kann jetzt aber noch nicht analysiert werden.



Fazit: Es bleibt spannend zwischen Ethereum und Solana

Selbst Weltstars wie Madonna gestalten NFTs und sind dabei auf einen Austausch in Sekundenschnelle angewiesen. Wenn beliebte NFT-Projekte zum ersten Mal in den MINT-Modus gestartet werden, können sich tausende Menschen innerhalb von Sekunden auffinden, die darum konkurrieren. Ein solcher Hype ist für den Ersteller des NFTs von großer Wichtigkeit. Mit der hohen TPS hat Solana die Nase vorn.



Ethereum muss nachziehen, wenn es verhindern will, dass Transaktionen im Mempool versacken und dass es zu Einschränkungen aufgrund der niedrigen TPS kommt. Experten gehen davon aus, dass das Problem mit Ethereum 2.0 verbessert wird. (23.05.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Seit der Integration bei OpenSea holt Solana in Sachen NFT immer weiter auf. Nach wie vor ist Ethereum aber Marktführer und es bleibt zu bezweifeln, dass sich das in Kürze ändern wird. Dennoch ist es nicht zu leugnen, dass mehr und mehr Künstler mittlerweile auch Solana auf dem Schirm haben und wer ein neues NFT-Projekt auf den Markt bringen will fragt sich zurecht, bei welcher Blockchain er die besseren Erfolge hat. Mit NFT-Umsätzen von 7,4 Milliarden US-Dollar pro Monat lohnt es sich tatsächlich, erst einmal zu vergleichen.Wer heute Krypto kaufen möchte, wirft einen Blick auf die Marktanalysen und entscheidet sich dann für eine etablierte und stabile Währung. Aber wie sieht es mit jenen aus, die ein NFT-Projekt geplant haben und vor der schweren Entscheidung zwischen Solana und Ethereum stehen? Für die Ethereum-Plattform spricht, dass sie der Marktführer bei NFTs ist und dass sie bereits auf eine längere Geschichte zurückblickt als Solana. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst, Ethereum hat sich das Vertrauen bereits gesichert.