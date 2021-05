Deren Entwicklung seit Jahresbeginn sei beeindruckend. Während der Bitcoin seinen Preis "nur" verdoppelt habe, habe ETH um mehr als 330% zulegen können. Zum Monatswechsel in den Mai habe der Kurs nun die wichtige psychologische 3.00-USD-Marke geknackt. An solch wichtigen Marken komme es oft zu kurzfristigen Gewinnmitnahmen. Der Trend sei aber so stark, dass Ether am heutigen Montag einfach weiter steige und ein neues Rekordhoch bei 3.200 USD markiert habe.



Die aktuelle Preisdynamik sei an einem Höhepunkt angekommen. Der RSI-Indikator notiere bei 79 und auch der MACD-Indikator sei weit von seinen Durchschnittswerten entfernt. Der Preis sei heiß gelaufen und eine Korrektur sei kurzfristig wahrscheinlich. Am 3.000-USD-Niveau befinde sich eine erste Unterstützung. Der Aufwärtstrend bleibe selbst nach einem Rücksetzer bis 2.500 USD intakt. Die aktuelle Relative Stärke von ETH spreche trotz kurzfristig möglicher Kursrutsche für weiter steigende Kurse in den nächsten Wochen. Das nächste Kursziel aus der Fibonacci-Extension liege bei 3.504 USD.



Während Bitcoin weiterhin schwächele, klettere ETH von einem Rekord zum nächsten. Aktuell beflügele der NFT-Hype den Kurs zusätzlich. Nach der Rally würden aber kurzfristig erste Gewinnmitnahmen drohen. Aufgrund der hohen Volatilität sei ein Investment nur für risikofreudige Anleger geeignet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Kurs von Ethereum (ETH) stellt aktuell Rekorde wie am Fließband auf, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Selbst die Performance vom Platzhirsch Bitcoin könne nicht mithalten. Jetzt habe Ether sogar die psychologisch wichtige 3.000-USD-Marke geknackt. Die sei auch für Trader aktuell von hoher Relevanz.Das Thema Blockchain und Kryptowährung sei nach wie vor medial sehr präsent. Der neuste Hype sei durch die so genannten Non-Fungible Token (NFT) ausgelöst worden. Mit ihrer Hilfe könnten digitale Kunstobjekte wie Bilder, Fotografin oder 3D-Modelle mit einem Zertifikat versehen werden. So werde sichergestellt, dass der Käufer eines digitalen Kunstwerkes das einzigartige Original erhalte. Erste Kunst-Dateien seien bereits für Millionen verkauft worden. Bezahlt werde natürlich auch in Krypto-Coins. Die größte NFT-Plattform basiere auf dem Ethereum-Netzwerk und seiner Währung Ether (ETH).