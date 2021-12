Anleger müssten bei ETH aktuell nicht nervös werden. Die Jahresperformance sei mit über 500% sehr üppig und die aktuellen Gewinnmitnahmen daher nur logisch. Investierte Anleger sollten dabeibleiben und auch Neueinsteiger könnten Notierungen rund um die psychologisch wichtige 4.000-USD-Marke zum Kauf nutzen.



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Ethereum.



Der Autor ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Ethereum. (13.12.2021/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Erholung am Kryptomarkt lässt noch auf sich warten, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Im Wochenendhandel habe es keine großen Überraschungen gegeben und der Wochenstart falle verhalten aus. Ethereum starte - wie alle der Top 5 Coins nach Market Cap - schwächer und kämpfe aktuell mit der psychologisch wichtigen 4.000-USD-Marke. Diese weiteren Marken seien jetzt für die Anleger wichtig.Seit einem Monat tue sich Ether (ETH) mit der weiteren Rally schwer. Nach dem Allzeithoch am 10. November bei 4.868 USD hätten zunächst Gewinnmitnahmen eingesetzt und der Ether-Kurs korrigiere um knapp 20%. Die psychologisch wichtigen 4.000-USD-Marke sowie die Unterstützung bei 3.885 USD hätten bisher einen weiteren Abverkauf verhindert.