Am heutigen Mittwoch setze sich die Talfahrt fort, auch wenn die Abschläge aktuell deutlich moderater als gestern seien (BTC -2% und ETH -3%). Der gestrige Tiefpunkt bei 3.009 USD fungiere momentan als Unterstützung. Bei 2.892 USD liege zudem eine weitere Unterstützung bereit. Diese Marke müsse halten, da beim Unterschreiten ein weiteres Verkaufssignal generiert werde. Stabilisiere sich der Kurs über diesem Niveau, bleibe der Aufwärtstrend technisch intakt.



"Der Aktionär" habe vor den zuvor heiß gelaufenen Kursen und die drohenden Gewinnmitnahmen bei ETH gewarnt. Aus Marktkreisen werde als mögliche Ursache des Flash Crachs die teils extremen Hebelpositionen verantwortlich gemacht. Laut CoinDiffer seien am Derivatemarkt Positionen von 3,54 Mrd. USD liquidiert worden.



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Ethereum. (08.09.2021/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Rally am Kryptomarkt erhielt am gestrigen Dienstag einen harten Seitenhieb, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Kurse seien auf breiter Front zweistellig eingebrochen und so habe es auch Ethereum (ETH) hart getroffen.Am gestrigen Dienstagnachmittag sei es zu einem Flash Crash am Kryptomarkt gekommen. Selbst die relativ stabile Leitwährung Bitcoin habe zwischenzeitlich 19% an Wert verloren. Der gesamte Markt habe in kurzer Zeit rund 400 Mrd. USD an Marktkapitalisierung verloren.