Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Kryptowährungen setzen ihre am Wochenende begonnene Aufwärtsbewegung fort, wobei Bitcoin ein neues Allzeithoch über 68.000 USD erreicht, so die Experten von XTB.



Litecoin und Cardano würden rund 8% gewinnen, während BitcoinCash und Chainlink über 3% höher handeln würden. Die Rally sei durch einige positive fundamentale Nachrichten unterstützt worden, wie z.B. die Einführung von kryptogebundenen Zahlungskarten durch MasterCard in Asien. Ethereum habe heute ebenfalls einen neuen Rekordwert von über 4.800 USD erreichen können, habe aber seitdem fast alle Gewinne wieder abgegeben. Dennoch deute die charttechnische Situation darauf hin, dass es noch etwas Spielraum für weitere Kursgewinne gebe.



Ein Blick auf Ethereum auf Tagesbasis zeige, dass der Coin in dieser Woche eine steile Aufwärtsbewegung vollzogen habe. Der Preis habe letzte Woche die Hochs vom Mai 2021 durchbrochen, habe sich aber zurückgezogen, um diesen Bereich später erneut zu testen. Der Versuch, am Samstag wieder darunter auszubrechen, sei und Ethereum auf neue Rekordhochs gestiegen. Der nächste potenzielle Widerstand, den es zu beachten gelte, befinde sich beim 127,2%-Retracement bei 5.063 USD. Sollte der Kurs seinen Anstieg stoppen und beginnen zu fallen, dürfte der Bereich bei 4.343 USD als erste Unterstützung dienen.(09.11.2021/ac/a/m)

