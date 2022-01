Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin, Ethereum.



Autor ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Ethereum.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (17.01.2022/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Nummer 2 nach Marktkapitalisierung, Ethereum, stehe seit einigen Wochen unter Druck, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Im neuen Jahr rutsche der Kurs sogar kurzzeitig unter die wichtige 3.000-USD-Marke. Zwar habe er sich seit ein paar Tagen stabilisieren können, aber es drohe ein erneuter Rücksetzer. Anleger müssten jetzt diese Signale auf dem Schirm haben.In den ersten Tagen des neuen Jahres 2022 sei der Ether-Kurs (ETH) unter die wichtige 200-Tage-Line bei 3.475 USD gerutscht. An der psychologisch wichtigen 3.000-USD-Marke habe dann die Talfahrt gestoppt und seit einigen Tagen versuchen die Bullen, einen Rebound einzuleiten. Die Erholung sei allerdings bisher nur bis an den GD200 geglückt. An dieser Marke sei ETH wieder nach unten abgeprallt.Kurzfristig könne bei ETH ein weiterer Kursrückgang nicht ausgeschlossen werden und Anleger sollten mit zunehmender Volatilität in der laufenden Handelswoche rechnen. Zugleich stelle die wichtigen 3.000-USD-Marke eine massive Unterstützung dar. Innerhalb dieser Range sei mit erhöhter Schwankung und schnellen Bewegungen in beide Richtungen zu rechnen. Für den "Aktionär" würden trotzdem Bitcoin und Ether langfristig die Kryptowährungen mit dem besten Chance-Risiko-Profil bleiben.