Mit dem heutigen Anstieg über den GD200 bei 1.885 USD kämpfe sich der Kurs zurück über diese wichtige Marke. In den letzten 20 Handelsstunden habe der Coin rund 20% gutmachen können - ein positives Signal. Allerdings sei der Abwärtstrend nach wie vor intakt und das Sentiment im Sektor bleibe angeschlagen. Anleger müssten vorerst mit einem weiteren Abverkauf rechnen. Eine mögliche Trendwende wäre erst in Sicht, wenn der Preis die Abwärtstrendlinie und den Widerstand bei 2.244 USD überwinde.



Die zweistellige Erholung sei ein erstes positives Zeichen. Der Abwärtstrend sei aber weiterhin intakt und das Sentiment bleibe angeschlagen. Trader sollten noch die Füße stillhalten und den Markt beobachten. In ein paar Tagen könnte das Bild klarer und so eine bessere Risikokalkulation möglich sein.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Krypto-Markt wurde zum Wochenbeginn kräftig durchgeschüttelt, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Zur Wochenmitte seien nun erste Käufer zurück und viele Coins würden erholen sich. Bei Ethereum (ETH) habe eine wichtige Unterstützung den Abverkauf vorerst stoppen und der Kurs habe zweistellig zugelegt. Reiche das, um Entwarnung zu geben?Im Handelsverlauf am gestrigen Dienstagabend habe der ETH-Kurs ein neues Mehrmonatstief bei 1.700 USD erreicht. Das Tief aus dem Mai (1.730 USD) sei nur knapp unterschritten worden und die Unterstützung an diesem technischen Level habe die Talfahrt stoppen können.