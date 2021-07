Jetzt notiere der Preis für einen Ether am Mehrmonatstief bei 1.700 Dollar. Dieser Bereich habe in den letzten Monaten als starke Unterstützung fungiert. Anleger würden jetzt hoffen, dass dieses Level den Kursverfall erneut stoppen könne.



Die Lage sei allerdings kritisch, da nicht nur das Sentiment im Kryptomarkt angeschlagen sei, sondern auch am breiten Aktienmarkt. Wenn sich der Kurs bei ETH die nächsten Tage nicht stabilisieren könne, drohe ein Absturz bis auf 1.500 Dollar. Hier befinde sich die nächste massive Unterstützung.



Krypto-Anleger würden wieder einmal starke Nerven brauchen. Der Kursverfall bei allen großen Kryptowährungen setze sich fort und so notiere auch ETH mittlerweile wieder am Mehrmonatstief. Diese Unterstützung müsse jetzt halten, sonst drohe ein weiterer Rücksetzer bis an die 1.500-Dollar-Marke.



Hinweis auf Interessenkonflikt: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Ethereum. (20.07.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Krypto-Markt bleibt fragil und das Sentiment trübt sich weiter ein, so Tim Temp von "Der Aktionär".Alle der fünf größten Währungen hätten seit Monatsbeginn zweistellige Kursverluste zu beklagen. So sei auch die Lage bei Ethereum (ETH) angespannt. Der Preis sei nun an eine wichtige Unterstützung angekommen. Diese müsse halten, sonst werde es kritisch.