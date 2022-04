Hinweis auf Interessenskollision:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach den vergangenen turbulenten Tagen würden Anleger bei Kryptowährungen am heutigen Mittwoch etwas aufatmen, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Damit sei die Gefahr von weiteren Kursverlusten aber noch nicht gebannt. Bei Ethereum zeichne sich allerdings eine erste Bodenbildung ab. Damit diese auch nachhaltig sei, würden Anleger jetzt auf diese Marken achten.Am gestrigen Dienstag sei der Ether-Kurs (ETH) um 6,6% abgerutscht und habe damit erneut eine hohe Korrelation zum Tech-Sektor aufgewiesen, der ebenfalls einen starken Abverkauf habe verkraften müssen. Seit Montag würden sich damit die Bullen und Bären einen harten Schlagabtausch um die wichtige Unterstützung bei der 2.800-USD-Marke liefern.Nach Wochen der Talfahrt würden die Bullen nun versuchen, am 2.800-USD-Unterstützungslevel eine Gegenbewegung einzuleiten. Ethereum sei aber noch nicht über den Berg und Anleger sollten sich weiterhin auf erhöhte Volatilität einstellen. Mutige mit einem langen Atem könnten Ethereum und Bitcoin aber weiterhin als Depotbeimischung einsammeln, da Korrekturen in der Vergangenheit interessante Kaufgelegenheiten gewesen seien.