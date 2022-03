Bis zur Monatsmitte habe die Lage bei Ethereum nicht gut ausgesehen, da sich die Abwärtstendenz zunehmend verfestigt habe. Nachdem die Bullen aber mehrfach die psychologisch wichtige 2.500-Dollar-Marke verteidigt hätten, sei die Stimmung gedreht.



Danach habe der Kurs in zehn Tagen um rund 25 Prozent zugelegt. Mit der Eroberung der ebenfalls wichtigen 3.000-Dollar-Marke und dem gleichzeitigen Breakout über den Widerstand sei nun ein frisches Kaufsignal ausgelöst worden. Mit der neuen Dynamik stünden die Chancen gut, dass die beiden eng beieinanderliegenden Widerstände bei rund 3.200 und 3.300 Dollar ebenfalls in den nächsten Tagen angelaufen würden.



Aufgrund der Kursgewinne in den vergangenen Tagen könne es an diesen Marken aber auch zu Gewinnmitnahmen kommen. Gelinge den Bullen aber ein nachhaltiger Ausbruch, sollte das Kaufsignal ausreichend Momentum erzeugen, um bis an den GD200 bei knapp 3.500 Dollar vorzustoßen.



Nicht nur Ethereum zeige sich aktuell bullish, auch der Bitcoin mache momentan eine gute Figur. Nach der starken Korrektur über die letzten Monate ergebe sich nun reichlich Erholungspotenzial. DER AKTIONÄR sehe bei den beiden Coins für risikofreudige Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont weiterhin interessante Einstiegschancen. (25.03.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Krypto-Bullen sind zurück und viele Kryptowährungen ziehen in den vergangenen Tagen an, so Tim Temp vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Auch bei Ethereum (ISIN: CRYPT0000ETH) sei die Stimmung freundlich und das dürfte erst der Anfang sein. Aus technischer Sicht gebe es gleich mehrere Signale, die auf eine weitere Erholung hindeuten würden. Für Anleger seien jetzt diese Marken von hoher Bedeutung.