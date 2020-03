Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Notenbanken geliefert haben, steigt die Erwartungshaltung an die Fiskalpolitik, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Während sich in Europa die Rolle der EU-Kommission bisher lediglich darauf beschränkt habe zu koordinieren und die Defizitkriterien außer Kraft zu setzen (Aktivierung der sog. allgemeinen Ausweichklausel), rücke nun eine fiskalische Antwort zumindest auf Ebene der Euro-Staaten in den Fokus. So dürften die Euro-Finanzminister morgen darüber diskutieren, inwiefern die Schlagkraft des ESM genutzt werden könne. Die Emission von "Corona-Bonds" dürfte neben dem politischen Widerstand einiger Länder am ESM-Vertrag scheitern. Wahrscheinlicher sei daher ein Instrument auf Basis der ESM-Kreditlinienfazilität.Nach zumeist belanglosen Daten aus der Vor-Coronazeit werde nun in den kommenden Tagen der Corona-Impact erstmals richtig sichtbar. So dürfte das heutige Euro-Konsumentenvertrauen deutlich zurückgehen, selbiges gelte für die morgigen PMIs. In den USA stünden neben den Markit PMIs (Dienstag) und dem Uni Michigan Konsumentenvertrauen (Freitag) auch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Donnerstag) auf dem Programm, für die ein drastischer Anstieg erwartet werde. (23.03.2020/ac/a/m)