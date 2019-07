Umfeld für globale Aktien bleibe neutral. Die reichlich vorhandene Liquidität habe Aktien auf die Höchststände des laufenden Jahres katapultiert und sollte kurzfristig weiter starke Unterstützung bieten. Die Experten würden jedoch an einer defensiven Haltung aus Länder- und Branchensicht festhalten. Bei Aktien aus Japan und den Schwellenländern ("EM") seien sie vorsichtig, da der Handelskrieg ein starker Gegenwind für diese Märkte sei. Die Experten würden qualitativ hochwertige und dividendenstarke Aktien bevorzugen, die attraktive Alternativen für renditesuchende Anleger bieten würden.



Bahn frei für Unternehmensanleihen. Das aktuelle Umfeld sei sehr positiv für Unternehmensanleihen. Niedrige Inflation, zurückhaltende Zentralbanken und begrenzte Ausfallrisiken würden für eine Erhöhung des Kreditrisikos sprechen. Die Jagd nach Erträgen sei noch nicht vorbei. Sinkende Renditen bei Staatsanleihen würden dazu führen, dass sich Anleger nach Anleihen mit niedrigerem Bonitätsrating umschauen würden. Die Kredit-Spreads seien geweitet, aber die Geldpolitik sollte eine weitere Weitung verhindern. Wir haben eine neutrale Duration für US-Treasuries eingeführt, da Aufwärtsrisiken bei den Renditen begrenzt erscheinen, so die Experten von Lyxor Asset Management. Schwellenländeranleihen sollten ihre positive Entwicklung seit Jahresbeginn fortsetzen, da die Tendenz der US-Notenbank zur geldpolitischen Lockerung sowohl die Anlageklasse als auch die Emittenten unterstütze.



Vorsicht vor einem Stimmungsumschwung. Die Risikobereitschaft werde durch die Geldpolitik gestärkt. Allerdings gebe es zahlreiche Abwärtsrisiken: Geopolitik mit zunehmenden Spannungen zwischen dem Iran und den USA; der Welthandel, da die Spannungen zwischen den USA und China möglicherweise nicht so schnell gelöst werden könnten, wie Investoren hoffen würden; und zuletzt Makro, da der sich abschwächende Produktionszyklus auf Dienstleistungen übergreifen könnte. Aus diesen Gründen sollten sich Anleger darauf vorbereiten, das Risiko zu reduzieren, wenn sich Abwärtsrisiken abzeichnen würden.



In einem Kontext bedeutender monetärer Unterstützung und sehr niedriger Renditen bei Staatsanleihen würden die Experten es für angemessen halten, eine übergewichtete Haltung gegenüber Carry-Strategien wie EM-fokussierte Global Macro- und Long/Short-Credit beizubehalten. Allgemein würden sie weiterhin Event-Driven vs. L/S Equity und L/S Credit vs. Global Macro und CTA bevorzugen, hätten aber einige Anpassungen für die Teilstrategien vorgenommen.



Die Experten würden an ihrer Overweight-Position zur Merger Arbitrage festhalten, da sie eine geringe Korrelation zu Aktien und eine geringe Volatilität der Renditen biete. Die Kombination aus stärkerem CEO-Vertrauen im Jahr 2019, niedrigeren Finanzierungskosten und Rekordzahlen an liquiden Mitteln bei Private Equity könne zu einem günstigen Umfeld führen. Das M&A-Volumen habe sich seit Anfang Mai erholt und die Deal Spreads hätten sich seit Anfang Mai ausgeweitet, was die Möglichkeit biete, Kapital an attraktiven Einstiegspunkten einzusetzen. Schließlich würden die Experten den marktneutralen L/S Equity auf Übergewichtung aktualisieren, auf Kosten des Long Bias des L/S Equity (heruntergestuft auf Untergewichtung). Die Strategie könnte nun den von den Anlegern angestrebten Schutz bringen, wenn das Klima bei Verbrauchern und Unternehmen durch Handelskonflikte beeinträchtigt werde. (16.07.2019/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte haben sich inzwischen vollständig von den Rückschlägen infolge der erhöhten Zölle auf China-Importe durch die Vereinigten Staaten (USA) im Mai erholt, so die Experten von Lyxor Asset Management.Die optimistische Stimmung sei durch die Erwartungen an einen Neustart der Handelsgespräche zwischen den USA und China sowie Leitzinssenkungen durch Zentralbanken angeheizt worden. Zudem verbessere sich die Ertragsdynamik nachdem die US-Berichtsaison im ersten Quartal positive Nachrichten für die Gewinne geliefert habe. Ein anderes Bild ergebe sich jedoch für den Anleihenmarkt: Die Inflationserwartungen seien vor allem in der Eurozone gesunken, was auf einen trüben Makroausblick hindeute. Die Zentralbanken seien zurückhaltender geworden, da die tatsächliche Inflationsrate unter dem Zielwert liege und damit einen gewissen Spielraum für niedrigere Leitzinsen biete.Makro-Daten würden durchwachsen bleiben. Die Stimmung im Produzierenden Gewerbe sinke weiter, da der Handelskrieg zu größerer Unsicherheit geführt habe, was sich negativ auf Investitionspläne auswirke. Das Wachstum habe sich im Frühjahr eingependelt, sei dann aber von der Eskalation des Handelskrieges getroffen worden, was zu einer Reihe von enttäuschenden Makro-Indikatoren geführt habe. Das habe negative Auswirkungen auf Dienstleistungen, die hauptsächlich vom privaten Konsum abhängen würden. Ein unterstützender Politik-Mix und eine gezähmte Inflation hätten zwar die Aktivität insgesamt gestützt, aber die Auswirkungen der jüngsten Runde von Zollerhöhungen seien noch nicht spürbar.