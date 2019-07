Amazon hingegen habe seinen Quartalsgewinn um vier Prozent auf 2,6 Milliarden US-Dollar steigern können. Obwohl einige Anleger sich von den Amazon-Zahlen zunächst enttäuscht gezeigt hätten, schätze Stürner sie nach einer Detailanalyse positiv ein. Neben der guten Entwicklung des Internethandels stufe er vor allem den Trend bei den Cloud-Aktivitäten von Amazon positiv ein. Bei der Amazon-Cloud-Plattform AWS seien die Erlöse um 38 Prozent auf 8,4 Milliarden US-Dollar gestiegen und die Marktposition sei sehr stark. Die Mission, das kundenorientierteste Unternehmen der Welt zu werden, setze das Unternehmen erfolgreich um.



Mit 2,7 Millionen neuen Bezahl-Abos im zweiten Quartal sei Netflix weit unter den Erwartungen der Wall-Street-Experten geblieben. Trotz eines Umsatzwachstums von 26 Prozent auf 4,9 Milliarden US-Dollar räume Martin Stürner dem Streaming-Dienstleister eine weniger gute weitere Geschäftsentwicklung ein. Denn Entertainment-Giganten wie Walt Disney und Warner Media und auch die Tech-Konzerne wie Apple und Amazon würden in dem stark wachsenden Geschäft mitmischen wollen und würden eine starke Konkurrenz darstellen.



Alphabet (Google) schließlich habe im abgelaufenen Quartal den Umsatz um 19 Prozent auf 38,9 Milliarden US-Dollar steigern können. Mit Waymo (Projekt für autonomes Fahren), Loon (weltweite Internetversorgung), Chronicle (Cybersicherheit) und Wing (Logistik via autonomer Drohne) habe Alphabet weitere sehr erfolgversprechende Projekte in der Pipeline.



"Die starken Umsatzzuwächse bei den meisten FAANG-Unternehmen zeigen die dynamische Geschäftsentwicklung. Durch die Digitalisierung, welche die Wirtschaft grundlegend und nachhaltig umwälzt, haben sich die amerikanischen Technologiekonzerne, und darunter vor allem die FAANG-Unternehmen, eine starke Marktstellung erarbeitet", kommentiere Martin Stürner.



Die weitere Entwicklung des amerikanischen Technologieindex Nasdaq 100 schätze Stürner positiv ein. Er traue dem Index eine Steigerung auf knapp 9.000 Punkte bis zum Jahresende 2019 zu. (31.07.2019/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Nachdem Apple am gestrigen Abend als letztes der FAANG-Unternehmen ( Facebook Google/Alphabet ) Quartalszahlen präsentiert hat, zieht Martin Stürner, Fondsmanager des PEH EMPIRE-Fonds und Vorstandsvorsitzender der PEH Wertpapier AG, eine insgesamt positive Bilanz der aktuellen Berichtssaison bei den US-Technologiewerten."Die Erwartungen der Anleger an die Zahlen der US-amerikanischen Technologiewerte waren hoch und sie wurden insgesamt erfüllt oder sogar übertroffen - nur Netflix hat eine negative Ausnahme dargestellt", so Stürner. Die US-Technologiewerte hätten nach Einschätzung des Fondsmanagers damit ihre aktuelle Ausnahmestellung als Motor der Wirtschaftsentwicklung und einer positiven Börsenentwicklung bestätigt.Die am späten Dienstagabend vorgelegten Zahlen von Apple stufe Stürner als positiv ein. Apple habe im dritten Quartal den Umsatz um ein Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 53,81 Milliarden US-Dollar steigern können. Martin Stürner hebe besonders den positiven Trend bei dem immer wichtiger werdenden Geschäft mit Dienstleistungen wie bspw. Apple Pay und Apple Music hervor. Entsprechend schätze der Fondsmanager auch die weiteren Perspektiven des US-Technologieunternehmens als positiv ein.