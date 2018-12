Tradegate-Aktienkurs Endeavour Silver-Aktie:

1,70 Euro +1,19% (12.12.2018, 14:46)



TSE-Aktienkurs Endeavour Silver-Aktie:

CAD 2,55 -0,78% (11.12.2018)



ISIN Endeavour Silver-Aktie:

CA29258Y1034



WKN Endeavour Silver-Aktie:

A0DJ0N



Ticker Symbol Endeavour Silver-Aktie Deutschland:

EJD



TSE-Ticker-Symbol Endeavour Silver-Aktie:

EDR



Kurzprofil Endeavour Silver Corp.:



Endeavour Silver Corp. (ISIN: CA29258Y1034, WKN: A0DJ0N, Ticker Symbol: EJD, TSE-Ticker-Symbol: EDR) ist ein kanadisches Silberminen-Unternehmen mit Sitz in Vancouver. Endeavour Silver besitzt und betreibt in Mexiko drei unterirdische Silber-Gold-Minen: die Mine Guanaceví im Bundesstaat Durango und die Minen Bolañitos und El Cubo im Bundesstaat Guanajuato.

(12.12.2018/ac/a/a)



Newport Beach (www.aktiencheck.de) - Endeavour Silver-Aktienanalyse von Analyst Joseph Reagor von Roth Capital:Joseph Reagor, Aktienanalyst vom Investmenthaus Roth Capital, empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien des Silberminen-Betreibers Endeavour Silver Corp. (ISIN: CA29258Y1034, WKN: A0DJ0N, Ticker Symbol: EJD, TSE-Ticker-Symbol: EDR) im Zuge einer Ersteinschätzung zum Kauf.Die Analysten von Roth Capital sind der Auffassung, dass Endeavour Silver Corp. kurz davor stehe ein neues Kapitel in der Unternehmensgeschichte aufzuschlagen.Das Unternehmen entwickle die neue Flaggschiff-Mine Terronera. Die operativen Probleme des Unternehmens sollten nun ein Ende finden, so der Analyst Joseph Reagor. In 2019 dürfte sich daher der Cash flow verbessern.In ihrer Endeavour Silver-Aktienanalyse beginnen die Analysten von Roth Capital die Coverage des Titels mit einem "buy"-Rating und veranschlagen ein Kursziel von 2,50 CAD.Börsenplätze Endeavour Silver-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Endeavour Silver-Aktie:1,70 Euro +0,59% (12.12.2018, 12:24)