Wie man im Vorfeld der niederländischen Wahl gesehen habe, würden europäische Staatsanleihen und riskantere Anlagen in Europa in den nächsten zwei Wochen wohl voraussichtlich etwas sprunghaft sein. Auch bei Währungen könne eine gewisse Volatilität - zumindest kurzfristig - auftreten.



Grundsätzlich bleibe das Basis-Szenario der Experten aber optimistisch: Europa genieße eine allmähliche Erholung, unterstützt durch kontinuierliches Wachstum, niedrige Zinsen, eine unterbewertete Währung und einen langsamen Anstieg beim Vertrauen der Unternehmer und der Verbraucher. Insgesamt bevorzugen die Experten von Neuberger Berman europäische Aktien gegenüber Anleihen und in den Anleihemärkten bevorzugen sie Unternehmens- gegenüber Staatsanleihen. Allerdings würden die französischen und deutschen Wahlen das Risiko bergen, dass die Stimmung ins Negative kippe und so die Erholung entgleisen lasse. Außerdem werde auch die vor kurzem angekündigte Wahl in Großbritannien, die am 8. Juni stattfinde, von den Märkten aufmerksam beobachtet werden, ob es Anzeichen für eine Aufweichung der Haltung des Landes zum Brexit gebe.



Vor diesem Hintergrund möchten Anleger sich womöglich näher mit Volatility-Capture-Strategien befassen: Dazu würden etwa verschiedene Währungsstrategien und auch Index-Optionen gehören, die eine gewisse Absicherung bieten würden (wenn auch mit begrenztem Aufwärtspotenzial) und genutzt würden, um Einnahmen zu generieren. (24.04.2017/ac/a/m)





New York (www.aktiencheck.de) - Die Entscheidung, eines Großteils der Franzosen im ersten Wahlgang für den Zentrumspolitiker Emmanuel Macron zu stimmen, wird von den Märkten mit einiger Erleichterung begrüßt, so Andrew Wilmont, Senior Portfolio Manager für Europäische High-Yield-Strategien beim unabhängigen Asset-Manager Neuberger Berman.In der Tat sei der Euro heute Morgen auf ein Fünf-Monats-Hoch gesprungen und Renten- und Aktienmärkte hätten sich erholt. Jedoch werde Marine Le Pen auf dem zweiten Platz Investoren weiter in Atem halten, so dass das Ergebnis der zweiten Runde am 7. Mai mit Spannung erwartet werde. Der sozialistische Kandidat Jean-Luc Mélenchon habe einen späten Stimmenzuwachs erlebt, doch es habe nur gereicht, um ihn auf den vierten Platz zu heben, nach dem konservativen Anwärter Francois Fillon, der Dritter geworden sei.