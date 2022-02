Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Fokus: Die Zinswende ist da: Die US-Notenbank FED steht kurz vor der ersten Leitzinsanhebung in diesem Zyklus, und die überraschend hohen und hartnäckigen Inflationsraten lassen auch die Europäische Zentralbank nicht mehr kalt, so die Analysten der DekaBank.



Entsprechend würden global die Anleiherenditen ansteigen. So bewege sich der Goldpreis im Spannungsfeld zwischen dem preistreibenden Inflationsumfeld einerseits und den preisdämpfenden Zinsanstiegen andererseits. Die ersten Leitzinsschritte der US-FED dürften den Goldpreis kaum mehr belasten, denn die Goldmarktteilnehmer würden bereits mit Zinsanstiegen rechnen. Die perspektivisch höheren Zinsen seien schon weitgehend in der Goldnotierung berücksichtigt. Zugleich würden die Analysten der DekaBank davon ausgehen, dass die Inflation nicht aus dem Ruder laufe und infolgedessen im Prognosezeitraum auch keine nennenswerte und nachhaltige Verteuerung von Gold stattfinden werde.



Perspektiven: Die Weltwirtschaft dürfte im Prognosezeitraum moderat weiter wachsen. Nicht zuletzt die stark gestiegenen Inflationsraten würden dafür sorgen, dass die großen Notenbanken nun den Kurswechsel einleiten würden. Erste Schritte in Richtung einer geldpolitischen Normalisierung würden gegangen. Sowohl die US-Notenbank FED als auch die Europäische Zentralbank würden im Prognosezeitraum bis Ende 2023 ihre Nettoanleihekäufe einstellen und die Leitzinsen erhöhen. Einige Notenbanken in kleineren europäischen Ländern sowie in Schwellenländern würden bereits ihren geldpolitischen Expansionsgrad reduzieren und die Leitzinsen erhöhen. Das im Prognosezeitraum allgemein steigende Zinsniveau dürfte zwar am Goldmarkt nicht spurlos vorübergehen, doch werde der Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik gut vorbereitet vonstattengehen. Zudem bleibe die Liquidität noch längere Zeit reichlich. Die risikolosen Zinsen, also die Opportunitätskosten der zinslosen Goldhaltung, würden im Prognosezeitraum tendenziell niedrig bleiben. Dies spreche für anhaltend hohe Goldpreise. (Volkswirtschaft Rohstoffe Februar 2022) (14.02.2022/ac/a/m)



