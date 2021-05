Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt ist im Anfangsquartal 2021 erneut geschrumpft - nach starkem Wachstum in der zweiten Jahreshälfte 2020; mit -1,3% im Vergleich zum Vorquartal war der pandemiebedingte BIP-Rückgang in Japan nun weniger ausgeprägt als im letzten Frühjahr, so Ulrike Bischoff von der Helaba.



Aufgrund des Ende April 2021 zum dritten Mal ausgerufenen "Virusnotstands" sei für das Frühjahrsquartal allenfalls ein mageres Wachstum zu erwarten, bevor die Dynamik in der zweiten Jahreshälfte mit deutlich mehr Impfungen zunehmen sollte. Japan habe später als andere große Industrienationen mit dem Impfprozess begonnen und die Kampagne verlaufe eher schleppend, was zu einer Verzögerung der konjunkturellen Erholung führe. Daher revidieren wir unsere BIP-Prognose 2021 für Japan auf 2,5% und für das kommende Jahr auf 2,2% (bis dato 3% bzw. 2%), so die Analysten der Helaba. Wesentliche Triebkraft dürften dabei die Exporte sein, die von der sich erholenden Weltwirtschaft profitieren würden. (21.05.2021/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.