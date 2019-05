Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Überraschend kündigte US-Präsident Trump am Wochenende an, dass er noch in dieser Woche den Zollsatz auf chinesische Importe im Wert von 200 Mrd. USD von 10% auf 25% anheben werde, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zudem habe er mit der Erhebung von weiteren Zöllen auf faktisch alle übrigen chinesischen Importe (ca. 325 Mrd. USD Handelsvolumen) in die USA gedroht. In den letzten Wochen schienen laut Medienberichten die USA und China eigentlich vor einer Einigung im Handelsstreit zu stehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Die erneute Eskalation durch die Zollankündigung stelle eine solche jedoch akut in Frage. Während die asiatischen Aktienmärkte mit deutlichen Kursverlusten reagiert hätten, habe der Renminbi zum US-Dollar fast 1% verloren. Demgegenüber habe vor allem der Japanische Yen als sicherer Anlagehafen profitieren können. (06.05.2019/ac/a/m)



