Kurzprofil Erlebnis Akademie:



Die Erlebnis Akademie AG (ISIN: DE0001644565, WKN: 164456, Ticker-Symbol: EAD) wurde 2001 im oberpfälzischen Bad Kötzting gegründet und zählt heute zu den führenden Anbietern im naturnahen Freizeit- und Erlebnisbereich in Deutschland. Das Unternehmen hat bislang sieben Baumwipfelpfade inklusive ergänzender Einrichtungen mit einem Gesamtinvest von 38,8 Mio. Euro errichtet. Die deutschen Standorte befinden sich im Schwarzwald, im Nationalpark Bayerischer Wald, auf Rügen sowie an der Saarschleife. Darüber hinaus wurden zwei Standorte in Tschechien [Lipno nad Vltavou (2012); Krkonoše (2017)] sowie einer in der Slowakei [Bachledova/Hohe Tatra (2017)] errichtet. Die pädagogischen Inhalte wurden jeweils in Kooperation mit renommierten Partnern, wie der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, umgesetzt.



Im Jahr 2017 besuchten insgesamt 1,68 Mio. Besucher die Baumwipfelpfade der eak-Gruppe. Neben der Planung von durchschnittlich jährlich drei neuen Baumwipfelpfaden bieten sich zusätzliche konkrete Wachstumsperspektiven durch Erweiterung der bestehenden Anlagen, Ausbau des Merchandising, weiterer Seminar-Angebote, Gastronomieangebote und Kooperationsmarketing - sowie perspektivisch durch Konzept-Transfer auf andere Naturerlebniswelten. (19.02.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





München (www.aktiencheck.de) - Erlebnis Akademie-Aktienanalyse von Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Erlebnis Akademie AG (eak) (ISIN: DE0001644565, WKN: 164456, Ticker-Symbol: EAD) nach wie vor zu kaufen.Gestern habe Erlebnis Akademie vorläufige Eckdaten des abgelaufenen Geschäftsjahres 2020e bekannt gegeben. Trotz mehrmonatiger pandemiebedingter Schließungen aller Standorte habe eak Konzernumsätze in Höhe von EUR 15,0 Mio. erzielt (Vorjahr: EUR 16,5 Mio., -9,0% YoY). EBITDA und EBIT hätten bei EUR 5,6 Mio. (Vorjahr EUR 6,4 Mio., -12,4% YoY) und EUR 1,8 Mio. (Vorjahr: EUR 2,9 Mio., -36,2% YoY) gelegen. Ertragsseitig enthalten seien dabei Angaben gemäß die für die Monate November und Dezember für den ausgefallenen Umsatz geleisteten staatlichen Hilfen des zweiten Lockdowns. Damit habe die im November angehobene Management-Guidance eines positiven Konzernergebnisses eingehalten werden können. Die Analystenprognosen seien ergebnisseitig übertroffen worden.Auch während des zweiten Lockdowns seien die Arbeiten an den beiden neuen Standorten im Elsass und auf Usedom nach Angaben planmäßig fortgesetzt worden, da die für den Neubau beauftragten Firmen aus Tschechien grenzüberschreitend zu den Baustellen hätten reisen können. Die Baumwipfelpfade sollten wie geplant im April (Usedom) bzw. Mai (Elsass) eröffnet werden.Nach den über seinen Erwartungen liegenden vorläufigen Eckzahlen hebe Hasler sein aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell ermitteltes Kursziel auf EUR 23,80 von EUR 20,00 je Aktie (Base Case-Szenario) an. Aus einer Monte-Carlo-Simulation würden sich Best- und Worst-Case-Werte des Eigenkapitals von EUR 18,30 bzw. 29,50 je Aktie errechnen. Nach einer endgültigen Aufhebung der behördlich erlassenen Schließungen und einer Normalisierung der von Hasler eingepreisten Risikoaufschläge seien nach seiner Einschätzung nochmals höhere Kursziele erreichbar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link