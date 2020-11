Börsenplätze Erlebnis Akademie-Aktie:



Börse Berlin-Aktienkurs Erlebnis Akademie-Aktie:

13,50 EUR -3,57% (18.11.2020, 09:15)



ISIN Erlebnis Akademie-Aktie:

DE0001644565



WKN Erlebnis Akademie-Aktie:

164456



Ticker-Symbol Erlebnis Akademie-Aktie:

EAD



Kurzprofil Erlebnis Akademie:



Die Erlebnis Akademie AG (ISIN: DE0001644565, WKN: 164456, Ticker-Symbol: EAD) wurde 2001 im oberpfälzischen Bad Kötzting gegründet und zählt heute zu den führenden Anbietern im naturnahen Freizeit- und Erlebnisbereich in Deutschland. Das Unternehmen hat bislang sieben Baumwipfelpfade inklusive ergänzender Einrichtungen mit einem Gesamtinvest von 38,8 Mio. Euro errichtet. Die deutschen Standorte befinden sich im Schwarzwald, im Nationalpark Bayerischer Wald, auf Rügen sowie an der Saarschleife. Darüber hinaus wurden zwei Standorte in Tschechien [Lipno nad Vltavou (2012); Krkonoše (2017)] sowie einer in der Slowakei [Bachledova/Hohe Tatra (2017)] errichtet. Die pädagogischen Inhalte wurden jeweils in Kooperation mit renommierten Partnern, wie der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, umgesetzt.



Im Jahr 2017 besuchten insgesamt 1,68 Mio. Besucher die Baumwipfelpfade der eak-Gruppe. Neben der Planung von durchschnittlich jährlich drei neuen Baumwipfelpfaden bieten sich zusätzliche konkrete Wachstumsperspektiven durch Erweiterung der bestehenden Anlagen, Ausbau des Merchandising, weiterer Seminar-Angebote, Gastronomieangebote und Kooperationsmarketing - sowie perspektivisch durch Konzept-Transfer auf andere Naturerlebniswelten. (18.11.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





München (www.aktiencheck.de) - Erlebnis Akademie-Aktienanalyse von Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Erlebnis Akademie AG (eak) (ISIN: DE0001644565, WKN: 164456, Ticker-Symbol: EAD) nach wie vor zu kaufen.Nachdem die wesentlichen Eckdaten - Umsatz EUR 13,384 Mio. (Vj. EUR 13,548 Mio., -1,2% YoY) und operatives Ergebnis EUR 2,918 Mio. (Vj.: EUR 3,128 Mio., -6,7% YoY) - der ersten neun Monate 2020 in einer Vorabmeldung bereits Anfang November bekannt gegeben worden seien, habe sich der Fokus des Analysten auf die Bilanzstruktur und die Cashflow-Entwicklung gerichtet. In der Bilanz falle zunächst eine nahezu konstante Nettoverschuldung von EUR 15,366 Mio. (Vj.: EUR 14,039 Mio.) ins Auge, obwohl allein in diesem Jahr Investitionen in die Errichtung der Baumwipfelpfade Usedom und Elsass in Höhe von EUR 7,767 Mio. getätigt worden seien. Ebenfalls bemerkenswert sei nach Einschätzung des Analysten die Entwicklung der operativen Cashflows in Höhe von EUR 5,646 Mio. Sie belege nach seiner Einschätzung die hohe operative Stärke trotz Pandemiebedingungen, wobei eak Baumwipfelpfade in einem Zeitraum von zehn bis 15 Jahren und damit nach seiner Einschätzung deutlich vor Ablauf der betrieblichen Nutzungsdauer abschreibe. Da in den kommenden Jahren immer mehr Baumwipfelpfade vollständig abgeschrieben sein würden, sollten sich diese stillen Reserven sukzessive auch ertragsseitig bemerkbar machen.Aus Sicht des Analysten seien die aktuellen, behördlich verfügten Schließungen von Freiluftaktivitäten wie Baumwipfelpfade unangemessen. Das RKI stufe eine Übertragungswahrscheinlichkeit bzw. das Risiko, sich im Freien mit dem COVID-19-Virus zu infizieren, als sehr gering ein. Aus dem gleichen Grund sei der Lockdown des Baumwipfelpfads Bachledka am 15.11.2020 bereits wieder zurückgenommen worden. Ungeachtet dessen würden die aktuellen Schließungen zu signifikant niedrigeren Betriebsausfällen als während der frühsommerlichen Urlaubssaison führen.Die Guidance, wonach der Vorstand auf Konzernebene mit einem positiven Gesamtjahresergebnis rechne, sei bestätigt worden.Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bestätigt sein "buy"-Rating für die Aktien der Erlebnis Akademie AG. (Analyse vom 18.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link