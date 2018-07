Xetra-Aktienkurs Ericsson-Aktie:

Kurzprofil Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson:



Zum Kerngeschäft des schwedischen Konzerns Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) gehören Mobilfunktechnologie, Internet- und Multimediakommunikation sowie Telekommunikation. Die Entwicklungen aus diesen Bereichen sind in erster Linie an Unternehmen, Netzbetreiber und Serviceprovider gerichtet. Bis Februar 2012 war Ericsson mit dem Joint Venture Sony Ericsson auch auf dem Privatkundenmarkt im Segment der Mobiltelefone präsent. Der Konzern mit Sitz in Stockholm ist in mehr als 180 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 104.000 Mitarbeiter. (27.07.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Ericsson-Aktienanalyse von Mirko Maier, Investmentanalyst von der LBBW:Mirko Maier, Investmentanalyst der LBBW, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) von 70 auf 75 SEK (Schwedische Krone).In Summe habe Ericsson (ERIC) zwar mit -1% yoy auf 50,3 Mrd. SEK in Q2/18 weiter an Umsatz verloren, doch die Vorbereitungen der US-Carrier für das kommende 5G-Zeitalter hätten der Netzwerksparte zum ersten Umsatzplus (+2% auf 32,4 Mrd. SEK) seit Jahren verholfen. Die kleineren Sparten Digital Services (-11%) und Managed Services (-2%) seien allerdings weiterhin geschrumpft. Das Kosteneinsparungsprogramm wirke sich zunehmend positiv aus, wie das um Restrukturierungsaufwendungen bereinigte operative Ergebnis von 2 Mrd. SEK (Vorjahr: 1,0 Mrd. SEK) und die erreichte Marge von 4,1% (1,9%) zeigen würden.Für 2020 liege das kommunizierte Margenziel bei 10%. Der Weg dahin sei noch weit, doch das nun abgeschlossene Kostensenkungsprogramm (Mitarbeiter -23 Tsd. bzw. -18% seit Q4/2016) solle insbesondere in den Sparten Digital und Managed Services zum operativen Turnaround führen. Für das Kerngeschäft in der Netzwerksparte sehe ERIC den kommenden Mobilfunkstandard 5G als wesentlichen Umsatztreiber. Dabei würden die Schweden vor allem auf industrielle Anwendungen im Bereich Internet der Dinge setzen. Neue Kunden im Industriebereich könnten die bislang für hohe Volatilität bei der Umsatzentwicklung sorgende Abhängigkeit von den erratischen Investmententscheidungen der Telekomunternehmen verringern. Nennenswerte Umsatzimpulse hieraus erwarten die Analysten der LBBW allerdings erst ab 2020.Mirko Maier, Investmentanalyst der LBBW, hebt sein auf einem DCF-Modell basierendes Kursziel auf 75 SEK an und bestätigt sein "halten"-Rating für die Ericsson-Aktie. Weitere identifizierte Altlasten stellen nach Erachten der Analysten der LBBW das größte Risiko für ihren Investmentcase dar. (Analyse vom 27.07.2018)