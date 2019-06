Tradegate-Aktienkurs Ericsson-Aktie:

Kurzprofil Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson:



Zum Kerngeschäft des schwedischen Konzerns Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) gehören Mobilfunktechnologie, Internet- und Multimediakommunikation sowie Telekommunikation. Die Entwicklungen aus diesen Bereichen sind in erster Linie an Unternehmen, Netzbetreiber und Serviceprovider gerichtet. Bis Februar 2012 war Ericsson mit dem Joint Venture Sony Ericsson auch auf dem Privatkundenmarkt im Segment der Mobiltelefone präsent. Der Konzern mit Sitz in Stockholm ist in mehr als 180 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 104.000 Mitarbeiter. (11.06.2019/ac/a/a)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ericsson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie des Netzwerkausrüsters Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) unter die Lupe.Handelsstreit und kalter Technologiekrieg würden China dazu bringen, im Rennen um 5G einen Zahn zuzulegen. Auch in Russland solle der Ausbau des neuen Mobilfunkstandards vorangetrieben werden. 5G sei mittlerweile ein Politikum, mit dem sich auch andere Staaten profilieren dürften. Profitieren könne davon insbesondere Ericsson.Das schwedische Unternehmen sei neben dem finnischen Wettbewerber Nokia und dem chinesischen Huawei-Konzern einer der großen Netzwerkausrüster, die sich große Hoffnungen auf das 5G-Geschäft machen würden. Im Westen werde aktuell erwogen, Huawei wegen Sicherheitsbedenken vom Aufbau der 5G-Netze auszuschließen. Das würde für die Europäer Riesenpotenzial bedeuten.Fundamental mache sich der Ausbau der 5G-Infrastruktur bereits in der Bilanz von Ericsson bemerkbar und helfe beim Turnaround mit. Im ersten Quartal hätten die Umsätze in Nordamerika satte 28% zugelegt. Bei Ericsson heiße es für Anleger: Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ericsson-Aktie: