Börsenplätze Ericsson-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Ericsson-Aktie:

5,39 EUR +2,47% (05.03.2018, 14:40)



ISIN Ericsson-Aktie:

SE0000108656



WKN Ericsson-Aktie:

850001



Ticker-Symbol Ericsson-Aktie:

ERCB



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Ericsson-Aktie:

ERIXF



Kurzprofil Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson:



Zum Kerngeschäft des schwedischen Konzerns Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) gehören Mobilfunktechnologie, Internet- und Multimediakommunikation sowie Telekommunikation. Die Entwicklungen aus diesen Bereichen sind in erster Linie an Unternehmen, Netzbetreiber und Serviceprovider gerichtet. Bis Februar 2012 war Ericsson mit dem Joint Venture Sony Ericsson auch auf dem Privatkundenmarkt im Segment der Mobiltelefone präsent. Der Konzern mit Sitz in Stockholm ist in mehr als 180 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 104.000 Mitarbeiter. (05.03.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Ericsson-Aktienanalyse von der LBBW:Ralph Szymczak und Mirko Maier, Investmentanalysten der LBBW, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Ericsson-Aktie (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF).Ericsson habe in Q4 die Markterwartungen bei positiven Währungseffekten, anhaltenden Restrukturierungskosten und bereits zuvor avisierten hohen Abschreibungen verfehlt. Dabei habe auch die gegenüber dem Vorquartal mit 29,9% stabile adj. Rohertragsmarge den Aktienkurs nicht stützen können. Der verzeichnete Umsatzrückgang von 12% auf 57,2 Mrd. SEK (Schwedische Krone) habe ebenfalls negativ überrascht. Zudem habe der erzielte operative Verlust von -19,8 Mrd. SEK die Prognosen (Konsens: -17,3 Mrd. SEK) nicht erreichen können.Im Kerngeschäft mit Netzwerkequipment habe sich der Umsatzrückgang auf -14% yoy beschleunigt. Ericsson habe hier immerhin mit 4,2 Mrd. SEK operativem Ertrag dank höheren Software-Anteils noch eine ordentliche Marge von 11,5% generieren können. Die anderen beiden neuen Segmente Digital Services (-2,7 Mrd. SEK operativer Verlust) und Managed Services (-0,3 Mrd. SEK) sowie Sonstiges (-0,8 Mrd. SEK) hätten jedoch u.a. aufgrund anhaltend defizitärem Legacy-Geschäfts enttäuscht.Ericsson habe im abgelaufenen Quartal 10 000 Mitarbeiter abgebaut. In 2018 solle der Markt für Mobilfunktechnik nach -8% in 2017 um weitere -2% schrumpfen. Anhaltend hohe Restrukturierungskosten und ein schwieriges China-Geschäft sowie negative Währungseffekte in Q1 würden weiterhin auf eine verhaltene Umsatzentwicklung schließen lassen. Ericsson habe auf seinem Kapitalmarkttag in Stockholm aufgrund anhaltend rückläufiger Nachfrage nach neuer Mobilfunktechnik seine Ziele für 2020 gesenkt und erwarte jetzt nur noch eine operative Marge von "über 10%" nach 12% zuvor. Die Umsätze sollten in 2020 dann noch 190 bis 200 Mrd. SEK betragen.Ralph Szymczak und Mirko Maier, Investmentanalysten der LBBW, bestätigen ihr Kursziel von 52,50 SEK und ihr "halten"-Rating für die Ericsson-Aktie. Weitere identifizierte Altlasten würden nach Erachten der Analysten das größte Risiko für ihren Investmentcase darstellen. (Analyse vom 05.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link