Kurzprofil Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson:



Zum Kerngeschäft des schwedischen Konzerns Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) gehören Mobilfunktechnologie, Internet- und Multimediakommunikation sowie Telekommunikation. Die Entwicklungen aus diesen Bereichen sind in erster Linie an Unternehmen, Netzbetreiber und Serviceprovider gerichtet. Bis Februar 2012 war Ericsson mit dem Joint Venture Sony Ericsson auch auf dem Privatkundenmarkt im Segment der Mobiltelefone präsent. Der Konzern mit Sitz in Stockholm ist in mehr als 180 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 104.000 Mitarbeiter. (20.04.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ericsson-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Ericsson-Aktie (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) und erhöht das Kursziel von 65 auf 75 SEK (Schwedische Krone).Der Umsatz sei in Q1/2018 stärker als erwartet um 9,2% (auf vergleichbarer Basis und währungsbereinigt: -2%) y/y zurückgegangen. Im Vergleich zum Vorquartal (-7% y/y) habe sich der bereinigte Umsatzrückgang jedoch signifikant verlangsamt. Sehr positiv überrascht sei Friebel von der Ergebnisentwicklung gewesen. Die hohen Kosteneinsparungen würden sich hier stark bemerkbar machen. Die viel beachtete Bruttomarge, das operative Ergebnis sowie das Nettoergebnis hätten sich allesamt verglichen mit dem Vorjahresquartal deutlich verbessern können und zudem signifikant über den Erwartungen gelegen.Die Ericsson-Aktie habe angesichts dieser überaus erfreulichen Ergebnisverbesserung mit einem Kursplus von rund 16% (20.04.; 11:00 Uhr) reagiert. Nichtsdestotrotz liege Ericsson aber noch in der Verlustzone. Diese dürfte aber nach Meinung des Analysten sehr bald nachhaltig verlassen werden.Friebel sei davon überzeugt, dass Ericsson jetzt das Schlimmste hinter sich habe, und das die Netzbetreiber mit der Einführung von 5G wieder deutlich stärker investieren müssen stehe seiner Meinung nach außer Frage.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Ericsson-Aktie: