Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der "sell off" an den Aktienmärkten setzte sich am Freitag zunächst fort, bevor an der Wall Street ein massiver Turnaround einsetzte und der Dow (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) rund 800 Punkte oberhalb des Tagestiefs aus dem Handel ging, so die Analysten der Helaba.



Dennoch habe der Dow einen Abschlag auf Wochensicht in Höhe von 5,20 Prozent (größter Loss in den letzten zwei Jahren) zu verzeichnen gehabt. Nicht allein die beschriebenen Verläufe würden zeigen, wie speziell die derzeitigen Kursausschläge seien. Letztmals hätten die US-Börsen im Jahr 1928 nach einem Allzeithoch zehn Prozent innerhalb von nur zwei Wochen verloren. Auch wenn die Chance für eine Fortsetzung der Erholung vorhanden sei, spiele die Angst vor steigenden Zinsen weiterhin eine zentrale Rolle. Darüber hinaus könne unterstellt werden, dass eine Art Neubewertung der Erwartungen stattfinde.



Wie oben bereits erwähnt, würden charttechnische Faktoren aktuell eine zentrale Rolle spielen, insbesondere wenn es um die Definition markanter Punkte sowie um Ableitungen von diesen zur weiteren Prognose gehe. Eine Möglichkeit, um Kursziele beziehungsweise potenzielle Supports zu definieren, sei der Blick auf vergangene, im weitesten Sinne vergleichbare Kursbewegungen. Der letzte obere Wendepunkt (auf Monatsbasis) im Bereich der oberen Begrenzung des 144er Regressionskanals sei im April 2015 (dabei handelte es sich ebenfalls um ein Allzeithoch) ausgebildet worden. In der Folge sei es für den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), mit Unterbrechungen, insgesamt um 3.690 Zähler nach unten gegangen. Dies obwohl damals die technischen "Rahmenbedingungen" deutlich besser ausgefallen seien. Der Rückgang im Mai 2011 sei jedoch im Unterschied dazu nicht im oberen "Extrembereich" sondern im Bereich der Regression gestartet und habe einen Rückgang von 2.635 Zählern zur Folge gehabt. (12.02.2018/ac/a/m)