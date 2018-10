XETRA-Aktienkurs Epigenomics-Aktie:

2,77 EUR +22,57% (02.10.2018, 15:50)



Tradegate-Aktienkurs Epigenomics-Aktie:

2,80 EUR +23,62% (02.10.2018, 16:09)



ISIN Epigenomics-Aktie:

DE000A11QW50



WKN Epigenomics-Aktie:

A11QW5



Ticker-Symbol Epigenomics-Aktie:

ECX



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Epigenomics-Aktie:

EPGNF



Kurzprofil Epigenomics AG:



Die Epigenomics AG (ISIN: DE000A11QW50, WKN: A11QW5, Ticker-Symbol: ECX, NASDAQ OTC-Symbol: EPGNF) ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit dem Fokus auf Bluttests zur Früherkennung von Krebs. Auf Basis seiner patentgeschützten Biomarker-Technologie für den Nachweis methylierter DNA entwickelt und vermarktet Epigenomics diagnostische Produkte für verschiedene Krebsindikationen mit hohem medizinischem Bedarf. Epigenomics' Hauptprodukt ist der Bluttest Epi proColon® zur Früherkennung von Darmkrebs. Epi proColon® wurde kürzlich von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zugelassen und wird in den USA, Europa, China und weiteren ausgewählten Ländern vermarktet. Epigenomics' zweites Produkt, Epi proLung®, wird derzeit als Bluttest zur Erkennung von Lungenkrebs entwickelt. (02.10.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Epigenomics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Molekulardiagnostik-Unternehmens Epigenomics AG (ISIN: DE000A11QW50, WKN: A11QW5, Ticker-Symbol: ECX, NASDAQ OTC-Symbol: EPGNF) unter die Lupe.Wie das Unternehmen mitgeteilt habe, habe der US-Kongress im Rahmen des Haushaltsgesetzes für 2019 die staatliche Krankenversicherung aufgefordert, Kosten für Bluttests zum Darmkrebsscreening zu erstatten. Bei den Epigenomics-Aktionären keime neue Hoffnung auf, dass der Verkauf des Darmkrebsvorsorgetests Epi proColon nun Fahrt aufnehme. Doch die Konkurrenz schlafe nicht.Epigenomics-CEO Greg Hamilton begrüße den Vorstoß: "Wir sind sehr erfreut, dass der US-Kongress CMS auffordert, die Erstattung FDA-zugelassener Bluttests für das Darmkrebs-Screening zu ermöglichen. Dies ist ein bedeutsamer Schritt im laufenden Gesetzgebungsverfahren." Sollte es tatsächlich zum Erstattungsprogramm kommen, wäre dies für Epigenomics ein Meilenstein in den USA. Jedoch müsse die Biotech-Gesellschaft dann auch unter Beweis stellen, Epi proColon in der Bevölkerung bekannt zu machen.Der größte Rivale in den USA von Epigenomics sei Exact Sciences. Zwar hätten beide Unternehmen einen Darmkrebsvorsorgetest, aber mit einem unterschiedlichen Ansatz. Allerdings brumme bei den Amerikanern das Geschäft mit dem Test namens Cologuard. Hinzu komme: Der Mega-Vertriebsdeal mit dem Pharma-Konzern Pfizer, den Exact vor Kurzem habe vermelden können. Dies mache es für Epigenomics in den USA nicht einfacher, Epi proColon zu vertreiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Epigenomics-Aktie: