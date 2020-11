Börsenplätze Epigenomics-Aktie:



Kurzprofil Epigenomics AG:



Die Epigenomics AG (ISIN: DE000A11QW50, WKN: A11QW5, Ticker-Symbol Deutschland: ECX, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: EPGNF) ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit dem Fokus auf Bluttests zur Früherkennung von Krebs. Auf Basis seiner patentgeschützten Biomarker-Technologie für den Nachweis methylierter DNA entwickelt und vermarktet Epigenomics diagnostische Produkte für verschiedene Krebsindikationen mit hohem medizinischem Bedarf. Epigenomics' Hauptprodukt ist der Bluttest Epi proColon® zur Früherkennung von Darmkrebs. Epi proColon® wurde kürzlich von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zugelassen und wird in den USA, Europa, China und weiteren ausgewählten Ländern vermarktet. Epigenomics' zweites Produkt, Epi proLung®, wird derzeit als Bluttest zur Erkennung von Lungenkrebs entwickelt. (16.11.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Epigenomics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Epigenomics AG (ISIN: DE000A11QW50, WKN: A11QW5, Ticker-Symbol Deutschland: ECX, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: EPGNF) unter die Lupe.Bei der Aktie des Biotech-Unternehmens Epigenomics sei die Luft raus. Nachdem das Papier Mitte Oktober über Nacht zum Pennystock geworden sei, bewege sich die Aktie kaum noch. Noch nicht einmal neue Kaufsignale sowie die Veröffentlichung des Neun-Monats-Ergebnisses hätten den Wert beflügeln können.Vor einer Woche sei die Hoffnung auf eine Gegenbewegung nach dem enormen Absturz groß gewesen. Der Wert habe gleich mehrere Kaufsignale generiert, was die Wahrscheinlichkeit auf eine starke Aufwärtsbewegung erhöht habe. Der Rebound sei jedoch ausgeblieben und die Aktie habe in beide Richtungen kaum eine Regung gezeigt. Selbst die schlecht ausgefallenen Neun-Monats-Zahlen, die das Unternehmen am Donnerstag gebracht habe, hätten die Aktie ohnehin nicht bewegen können.Aus charttechnischer Sicht sollte sich der Kurs weiterhin innerhalb seiner Seitwärts-Range zwischen 40 und 50 Cent bewegen. Erst die Entscheidung über die Kostenübernahme des Krebs-Schnelltests von der US-Krankversicherung CMS, welche spätestens am 14. Januar verkündet werde, dürfte die Aktie wieder in Fahrt bringen.Anleger lassen die Finger davon, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link