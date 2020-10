XETRA-Aktienkurs Epigenomics-Aktie:

2,30 EUR -1,29% (19.10.2018, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs Epigenomics-Aktie:

0,60 EUR -75,41% (19.10.2018, 09:15)



ISIN Epigenomics-Aktie:

DE000A11QW50



WKN Epigenomics-Aktie:

A11QW5



Ticker-Symbol Epigenomics-Aktie:

ECX



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Epigenomics-Aktie:

EPGNF



Kurzprofil Epigenomics AG:



Die Epigenomics AG (ISIN: DE000A11QW50, WKN: A11QW5, Ticker-Symbol: ECX, NASDAQ OTC-Symbol: EPGNF) ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit dem Fokus auf Bluttests zur Früherkennung von Krebs. Auf Basis seiner patentgeschützten Biomarker-Technologie für den Nachweis methylierter DNA entwickelt und vermarktet Epigenomics diagnostische Produkte für verschiedene Krebsindikationen mit hohem medizinischem Bedarf. Epigenomics' Hauptprodukt ist der Bluttest Epi proColon® zur Früherkennung von Darmkrebs. Epi proColon® wurde kürzlich von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zugelassen und wird in den USA, Europa, China und weiteren ausgewählten Ländern vermarktet. Epigenomics' zweites Produkt, Epi proLung®, wird derzeit als Bluttest zur Erkennung von Lungenkrebs entwickelt. (19.10.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Epigenomics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Molekulardiagnostik-Unternehmens Epigenomics AG (ISIN: DE000A11QW50, WKN: A11QW5, Ticker-Symbol: ECX, NASDAQ OTC-Symbol: EPGNF) unter die Lupe.In der Nacht von Freitag auf Samstag habe die Biotech-Gesellschaft mit einer schlechten Nachricht aufgewartet. Von der staatlichen US-Krankenversicherung Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) habe Epigenomics einen negativen NCD-Erstattungsvorschlag für den Darmkrebsvorsorgetest Epi proColon erhalten.Laut Epigenomics sei die Entscheidung vorläufig. Nach den Statuten der CMS starte nun eine 30-tägige öffentliche Kommentierungsphase, die dazu genutzt werde, die CMS erneut von den Vorteilen von Epi proColon im Kampf gegen Darmkrebs zu überzeugen, heiße es.Ein positiver Erstattungsvorschlag wäre für Epigenomics extrem wichtig. Ohne werde es das Unternehmen ganz schwer haben, die Umsätze in den USA anzukurbeln und endlich in die schwarzen Zahlen vorzustoßen. Im ersten Halbjahr 2020 seien die Konzernerlöse um 53% auf nur 322.000 Euro eingebrochen. Unter dem Strich sei ein Fehlbetrag von 6,4 Mio. Euro in den Büchern gestanden. Per 30. Juni habe Epigenomics über liquide Mittel von 8,7 Mio. Euro verfügt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Epigenomics-Aktie: