Kurzprofil Epigenomics AG:



Die Epigenomics AG (ISIN: DE000A11QW50, WKN: A11QW5, Ticker-Symbol: ECX, NASDAQ OTC-Symbol: EPGNF) ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit dem Fokus auf Bluttests zur Früherkennung von Krebs. Auf Basis seiner patentgeschützten Biomarker-Technologie für den Nachweis methylierter DNA entwickelt und vermarktet Epigenomics diagnostische Produkte für verschiedene Krebsindikationen mit hohem medizinischem Bedarf. Epigenomics' Hauptprodukt ist der Bluttest Epi proColon® zur Früherkennung von Darmkrebs. Epi proColon® wurde kürzlich von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zugelassen und wird in den USA, Europa, China und weiteren ausgewählten Ländern vermarktet. Epigenomics' zweites Produkt, Epi proLung®, wird derzeit als Bluttest zur Erkennung von Lungenkrebs entwickelt.



Der Epigenomics-Aktienkurs befinde sich derzeit in einer erneuten Schwächephase, die teilweise durch die allgemeine Nervosität am Markt, aber auch durch die Ungewissheit bezüglich der Rückerstattung von Epi proColon verursacht werde. Das Management habe Ende 2017 angegeben, dass die bestmögliche Schätzung hinsichtlich der erhöhten Klarheit bei der Rückerstattung für Epi proColon "zum Jahresende oder Anfang 2018" sei. Scholes sei der Meinung, dass diese Aussage auf der Erwartung basiert habe, dass eine kurzfristige Aufnahme Epi proColons in die Empfehlungen der Gesellschaften, die Leitlinien zur Krebsvorsorge ausstellen würden, erfolgen würde.Der Analyst stelle fest, dass innerhalb dieser Gesellschaften derzeit eine lebhafte Debatte darüber geführt werde, ob das empfohlene Alter, ab dem eine regelmäßige Darmkrebsvorsorge durchgeführt werde, von 50 auf 45 Jahre gesenkt werden sollte. Dies könne für die Verzögerung verantwortlich sein. Scholes gehe davon aus, dass bis Ende Juni Klarheit über die Erstattung von Epi proColon bestehe.Simon Scholes, Aktienanalyst von First Berlin, hält an seiner "buy"-Empfehlung für die Epigenomics-Aktie fest, senkt aber das Kursziel von EUR 7,30 auf EUR 7,10, um eine Änderung des EURUSD-Wechselkurses, der seinem Modell zugrunde liegt, von 1,10 auf 1,20 zu reflektieren. (Analyse vom 16.04.2018)