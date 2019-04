Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nachdem es im Februar noch zu einer Erholung des Composite PMI in der Eurozone auf 51,9 Punkte gekommen war, fiel die Umfrage im April auf 51,3 Punkte zurück und verzeichnete damit den zweiten Rückgang in Folge, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die US-Verbraucher scheinen im März die Freude am Konsum wiederentdeckt zu haben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Seien die Einzelhandelsumsätze im Februar noch um 0,2% gg. Vm. geschrumpft, sei es im März zu einem überraschend starken Anstieg von 1,6% gg. Vm. gekommen. Der private Konsum dürfte 2019 weiter Stütze des BIP-Wachstums bleiben.Der Euro sei zum US-Dollar im Anschluss an die Veröffentlichung des PMIs unter Druck geraten. So seien Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Erholung in der Eurozone enttäuscht worden. Zusätzlichen Rückend habe der US-Dollar dann noch durch die US-Einzelhandelsdaten erhalten. Erst ein Fall unter die diesjährigen Tiefpunkte bei rund 1,118 USD würde indes zu einer deutlichen Eintrübung der technischen Ausgangslage für den Euro führen. (23.04.2019/ac/a/m)