Kurzprofil Engie SA:



Die belgisch-französische Engie (vormals GDF SUEZ) (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, EN Paris: GSZ, Nasdaq OTC-Symbol: GDSZF) gehört zu den größten Energieversorgern (Stromerzeugungskapazität 31.12.2014: 81 Gigawatt; Stromerzeugung 2014: 328 Mrd. Kilowattstunden /(KWh); Gasabsatz 2014: 1.296 Mrd. KWh) in Europa. Wichtigste Märkte des Konzerns sind Frankreich und Belgien (EBITDA-Anteil 2014: 40%). Darüber hinaus ist der Konzern am weltweit zweitgrößten Umweltunternehmen SUEZ (33,7%) beteiligt. Größter Anteilseigner von Engie ist der französische Staat (Anteil: 33,3%). (18.01.2021/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Engie-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Versorgersektor die Aktie des französischen Energiekonzerns Engie SA (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, EN Paris: GSZ, Nasdaq OTC-Symbol: GDSZF) zu kaufen.Engie habe - nach den erheblichen negativen Belastungen durch die Covid-19-Pandemie in Q2 2020 - im dritten Quartal wie angekündigt eine Erholung einleiten können, die auch im letzten Quartal des Geschäftsjahres 2020 Bestand haben solle. Trotz der Covid-19-Krise halte das Unternehmen an seinem Transformationsprozess fest.Holger Fechner, Analyst der Nord LB, stuft die Engie-Aktie mit dem Votum "kaufen" ein. Das Kursziel laute EUR 15,00. (Analyse vom 18.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Engie-Aktie: