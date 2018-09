Euronext Paris-Aktienkurs Engie-Aktie:

Kurzprofil Engie:



Die belgisch-französische Engie (vormals GDF SUEZ) (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, EN Paris: GSZ, Nasdaq OTC-Symbol: GDSZF) gehört zu den größten Energieversorgern (Stromerzeugungskapazität 31.12.2014: 81 Gigawatt; Stromerzeugung 2014: 328 Mrd. Kilowattstunden /(KWh); Gasabsatz 2014: 1.296 Mrd. KWh) in Europa. Wichtigste Märkte des Konzerns sind Frankreich und Belgien (EBITDA-Anteil 2014: 40%). Darüber hinaus ist der Konzern am weltweit zweitgrößten Umweltunternehmen SUEZ (33,7%) beteiligt. Größter Anteilseigner von Engie ist der französische Staat (Anteil: 33,3%). (24.09.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Engie-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des französischen Energiekonzerns Engie (vormals GDF SUEZ) (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, EN Paris: GSZ, Nasdaq OTC-Symbol: GDSZF).Nachdem die Tochter Electrabel bereits Mitte Juni sowie Ende August die Revisionspläne für die belgischen AKWs angepasst habe, sei am 21.09. die dritte Anpassung in diesem Jahr erfolgt (diesmal betroffen: Tihange 2 und 3). Im Unterschied zu den ersten beiden Anpassungen der Wartungspläne habe Engie jetzt den Ergebnisausblick für das laufende Geschäftsjahr modifiziert. Der Konzern sehe das bereinigte Nettoergebnis (vor Ergebnisanteilen der Hybridkapitalgeber sowie vor den Ergebnisbeiträgen des E&P- und LNG-Geschäfts) nun am unteren Ende der bisherigen Spanne von 2,45 bis 2,65 Mrd. Euro.Der Analyst habe schon im Rahmen der letzten Kommentierung (04.09.) darauf hingewiesen, dass das Risiko einer Gewinnwarnung gestiegen sei. Sowohl seine Prognosen als auch der Marktkonsens hätten sich bereits am unteren Ende bzw. unter der bisherigen Guidance bewegt. Er behalte seine Prognosen bei (u.a. berichtetes EPS 2018e: 0,80 Euro; bereinigtes EPS 2018e: 0,95 Euro; Dividende je Aktie 2018e: 0,75 Euro; bereinigtes/berichtetes EPS 2019e: 1,07 Euro; Dividende je Aktie 2019e: 0,80 Euro).Das Votum für die Engie-Aktie lautet unter Berücksichtigung der Gemengelage weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel laute unverändert 13,80 Euro. (Analyse vom 24.09.2018)Börsenplätze Engie-Aktie:Xetra-Aktienkurs Engie-Aktie:12,53 EUR +0,08% (24.09.2018, 09:48)