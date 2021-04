Die Experten hätten sowohl mit Automobilherstellern als auch mit Schifffahrtsunternehmen zusammengearbeitet. Angesichts weiterer politischer Maßnahmen der Regierungen zur schrittweisen Abschaffung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren würden die meisten Automobilunternehmen nun eine Strategie für Elektrofahrzeuge (EV) als wesentlich ansehen, um ihren Wettbewerbsvorteil zu erhalten. Zu den Vorreitern würden Volkswagen gehören, das sich verpflichtet habe, bis 2030 70 reine E-Fahrzeugmodelle anzubieten, und Daimler, das bis 2039 eine emissionsfreie Flotte anstrebe.



Das Engagement der Experten habe sich insbesondere auch auf Unternehmen konzentriert, deren Ehrgeiz hinter dem der führenden Hersteller zurückbleibe, insbesondere Fiat Chrysler (jetzt Teil von Stellantis), bei denen die Experten das Climate Action 100+ Engagement leiten würden und zwei Treffen mit deren Nachhaltigkeitsdirektor gehabt hätten. Um den Vorstand direkt anzusprechen, hätten die Experten auf der Jahreshauptversammlung eine Erklärung abgegeben, in der sie mittelfristige klimabezogene Ziele und Transparenz in Bezug auf Klima-Lobbying gefordert hätten.



In der Schifffahrt habe die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) im Jahr 2018 einen Weg zu einem emissionsarmen Übergang aufgezeigt - allerdings mit relativem Erfolg, was die Umsetzung anbelange. Maersk sei das erste große Unternehmen gewesen, das sich 2018 ein Netto-Null-Ziel gesetzt habe.



Finanzinstitutionen wie Banken, Versicherungen und Vermögensverwalter böten ein komplexeres Bild als andere Sektoren, wenn es um die Bewertung der "Pariser Ausrichtung" gehe - ihre Auswirkungen auf den Klimawandel entstünden in erster Linie durch Aktivitäten, die sie finanzieren würden, und nicht durch ihre direkte Geschäftstätigkeit. Unter den südostasiatischen Banken, mit denen sich die Experten befasst hätten, hätten sie erfreulicherweise einige positive Fortschritte bei der Integration von Abholzungskriterien feststellen können, wie zum Beispiel die Maybank, die bei der Kreditvergabe nachhaltige Zertifizierungssysteme verlange, oder die CIMB, die eine erweiterte Sorgfaltspflicht für Palmöl- und Forstwirtschaftskunden eingeführt habe.



Die Experten hätten auch europäische und nordamerikanische Banken eingehend betrachtet, insbesondere die Umsetzung der Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial Disclosures. Die Analyse und Offenlegung habe sich in den letzten Monaten beschleunigt, insbesondere in Europa, wo die Finanzaufsichtsbehörden ihre Erwartung deutlich gemacht hätten, dass dies Teil der Risikomanagementpraktiken sein sollte.



Die Aktionärsresolution bei Barclays - die die Experten unterstützt hätten - welche einen Ausstieg aus der Finanzierung fossiler Brennstoffe gefordert habe, habe die Bank veranlasst, als eine der ersten internationalen Banken ein Netto-Null-Ziel zu setzen. Andere seien gefolgt, obwohl sich die Branche in Bezug auf die Umsetzungspläne noch in einem relativ frühen Stadium befinde. Eines der Themen, das angegangen werden müsse, sei die Integration des Klimawandels in alle Geschäftsbereiche, nicht nur in die Kreditvergabe.



Die Krisen des Jahres 2020 - die Pandemie, die wirtschaftlichen Turbulenzen und die sozialen Umwälzungen sowie der Klimawandel und der Verlust der biologischen Vielfalt - hätten Regierungen, Unternehmen und die Zivilgesellschaft zu einer Abwägung gezwungen. Insbesondere die Klimakrise habe den Handlungsbedarf in Bezug auf Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen in den Vorstandsetagen weltweit erhöht. Während die Experten durch die nächste Phase der Pandemie navigieren würden, würden sie sich bemühen, Unternehmen dabei zu helfen, die Herausforderung zu meistern, die Erholung von COVID-19 ökologisch, wirtschaftlich und sozial nachhaltig zu gestalten. (27.04.2021/ac/a/m)







