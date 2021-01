Online-Essenslieferdienste seien in der Pandemie für viele Menschen eine wichtige Stütze. Allerdings hätten Beschäftigte in dieser Branche oft weder Arbeitsvertrag noch Zugang zu Tarifverträgen oder Sozialleistungen wie der Rentenversicherung. Arbeitskräfte im Hotel- und Gaststättengewerbe seien von den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie massiv betroffen. Viele hätten ihren Arbeitsplatz verloren und bekämen nur wenig Unterstützung.



Der Umgang von Unternehmen mit ihren Mitarbeitern liefere wichtige Hinweise, wie sie auf andere Schocks reagieren könnten. Eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit und ordentliche Arbeitsbedingungen seien entscheidende Voraussetzungen für einen Wettbewerbsvorteil, wenn Hotel- und Gaststättengewerbe sowie andere schwer von Covid-19 getroffene Branchen allmählich zu einem normalen Geschäftsbetrieb zurückkehren würden. Die langfristige Überlebensfähigkeit der Unternehmen, in die die Experten von ROBECO investieren würden, sei untrennbar mit dem Wohl von Interessengruppen wie Mitarbeitern, Lieferanten und den Gemeinwesen, in denen sie tätig seien, verknüpft. Unternehmen, die ihre Mitarbeiter vorbildlich behandeln würden, würden oft von einer geringeren Fluktuation und höherer Arbeitsproduktivität profitieren.



Dieses Engagement-Thema betrifft vor allem drei Branchen, in denen Arbeitnehmer häufig weniger gut geschützt sind, und baut auf unserer einschlägigen Erfahrung hinsichtlich der Lieferkette der Landwirtschaft und in der Bekleidungsindustrie auf, so die Experten von ROBECO. In ihrem Dialog mit Unternehmen würden sich die Experten von ROBECO auch mit Themen wie Gesundheit und Sicherheit, Diversität und Inklusion befassen.



In diesem Zusammenhang kämen auch Menschenrechte und vor allem deren Missachtung entlang der Wertschöpfungskette ins Spiel - häufig in Konfliktregionen, in denen es nur wenig Schutz gebe. Hier stünden sorgfältige Prüfungen im Mittelpunkt, die Technologie-, Bekleidungs- und Automobilunternehmen aus Industrieländern vornehmen müssten, wenn sie Lieferungen und Leistungen aus Hochrisikogebieten beziehen würden.



Die Experten von ROBECO würden hoffen, durch den Einsatz für höhere Menschenrechtsstandards das Risiko verringern zu können, dass sich Unternehmen durch ihre Geschäftstätigkeit an anhaltenden schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen beteiligen oder diese sogar noch verschlimmern würden. Das passiere häufig nicht in den betreffenden Unternehmen selbst, sondern in ihren Lieferketten, beispielsweise bei der Beschaffung von Mineralien aus Konfliktregionen.



Die Achtung von Menschenrechten sei eng mit der Widerstandsfähigkeit von Wertschöpfungsketten und stabilen Rahmenbedingungen für den Geschäftsbetrieb verbunden. Parallel dazu wachse auch bei Anlegern das Bewusstsein für die erheblichen operativen, finanziellen, rechtlichen und die Reputation betreffenden Risiken, denen Portfoliounternehmen in diesem Zusammenhang ausgesetzt sein könnten.



Darüber hinaus würden sich die Experten von ROBECO auch mit der Videospielbranche befassen, die für eine wachsende Zahl von Spielern auf der ganzen Welt das Leben während der Lockdowns leichter gemacht habe. Als Investor haben wir jedoch festgestellt, dass Spieler und Spiel-Entwickler von strukturellen sozialen Auswirkungen in der Gaming-Branche betroffen sind, so die Experten von ROBECO. Die Probleme würden von Gewaltverherrlichung über eine stereotype Darstellung von Minderheiten bis zum ansteigenden Online-Missbrauch junger Spieler reichen.



Zudem gebe es in der Branche auch arbeitsrechtliche Probleme im Zusammenhang mit den zahlreichen Überstunden auf Entwicklerseite, die teilweise gezwungen seien, sehr lange und zu kaum sozialverträglichen Zeiten zu arbeiten. Entsprechend werden wir die Geschäftsleitungen von Gaming-Unternehmen dazu auffordern, über ihre Produkterwartungen, ihren Design-Ansatz und ihre Personalausstattung nachzudenken, so die Experten von ROBECO. (20.01.2021/ac/a/m)







Rotterdam (www.aktiencheck.de) - Viele Finanzinstitute unterhalten umfangreiche Geschäftsbeziehungen zur fossilen Brennstoffindustrie und sind deshalb selbst physischen Gefahren, Übergangs- und Haftungsrisiken durch die Auswirkungen der Erderwärmung ausgesetzt, so die Experten von ROBECO.Die Aufsichtsbehörden würden ihren Blick immer stärker auf die Finanzierung des Klimawandels richten und die Frage, wie der Sektor den Übergang hin zu mehr Klimafreundlichkeit unterstützen sollte. Banken müssten ihre Kreditpolitik an den Emissionszielen ausrichten, die sich Regierungen zur Erfüllung des Pariser Klimaabkommens setzen würden.Wir wissen, dass viele Banken nach wie vor Kredite an emissionsintensive Unternehmen vergeben, ohne Zusagen einzufordern, dass diese zu emissionsärmeren Geschäftsmodellen wechseln werden, so die Experten von ROBECO. So würden sie ihr Kreditgeschäft nicht mit den Vorgaben des Pariser Klimaabkommens in Einklang bringen.Für uns ist dies ein Thema, das Unternehmensführung und Umweltschutz verbindet, so die Experten von ROBECO. Denn hier gehe es wirklich darum, wie der Klimawandel mit der Zuteilung von Finanzmitteln und weiter gefassten Risikomanagementkonzepten zusammenhänge. Die Experten würden letztendlich erwarten, dass der Finanzsektor wichtige Erkenntnisse zu Risiken und Chancen gewinnen werde, die der Klimawandel hervorbringe. Beispielsweise hätten die Experten eine Strategie für das Management von Portfolios entwickelt, die mit dem Pariser Klimaabkommen völlig in Einklang stünden. Die Experten hätten sich im Dezember 2020 dem Ziel verschrieben, bis zum Jahr 2050 Klimaneutralität für ihr gesamtes verwaltetes Vermögen zu erreichen.Im Rahmen dieses Programms möchten die Experten von ROBECO daher ihren Einsatz für mehr Klimafreundlichkeit verstärken und sich auf die schwächsten Unternehmen konzentrieren, die in dieser Hinsicht hinterherhinken würden. Diese Unternehmen würden nicht auf sanften Druck reagieren. Bei ihnen erfordere der Übergang zu emissionsärmeren Geschäftsmodellen grundlegende Veränderungen. Ihre Geschäftsmodelle würden nach wie vor auf einer "Energielandschaft" beruhen, die sich auf fossile Brennstoffe stütze. Genau diese Unternehmen müssten sich darauf konzentrieren, konkret in saubere Energien zu investieren oder zumindest entsprechende Investitionen zu planen.Neben dem Klimawandel würden die Experten von ROBECO auch Arbeitnehmerrechte in den Blickpunkt rücken, nachdem die Covid-19-Pandemie ohnehin schon problematische Arbeitsbedingungen in von Lockdowns schwer getroffenen Branchen weiter verschlechtert habe. Hier liegt unser Fokus auf Risiken im Zusammenhang mit Arbeitsbedingungen im Einzelhandel, bei Online-Essenslieferdiensten sowie im Hotel- und Gaststättengewerbe, so die Experten von ROBECO. Denn: Systemrelevante Arbeitskräfte in Einzelhandelsgeschäften, die während der Lockdowns weiter öffnen dürften, seien einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt, würden oft niedrige Gehälter erhalten, hätten lange Arbeitszeiten und unsichere Beschäftigungsverhältnisse.