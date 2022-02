Börsenplätze Energy Fuels-Aktie:



Kurzprofil Energy Fuels Inc.:



Energy Fuels (ISIN: CA2926717083, WKN: A1W757, Ticker-Symbol: VO51, Toronto Stock Exchange-Symbol: EFR, NYSE MKT-Symbol: UUUU) beschäftigt sich mit der konventionellen und in situ (ISR) Urangewinnung und -rückgewinnung sowie mit der Erforschung, Genehmigung und Bewertung von Urangrundstücken in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: ISR Uran und konventionelles Uran. Sie führt ihre ISR-Aktivitäten über das Nichols Ranch Project im Nordosten von Wyoming durch. Sie führt ihre konventionellen Aktivitäten zur Urangewinnung und -rückgewinnung über ihre White Mesa Mill durch. Sie besitzt die Nichols Ranch Uran Recovery Facility in Wyoming (Nichols Ranch Project), eine Uranrückgewinnungsanlage in den Vereinigten Staaten.



Darüber hinaus besitzt das Unternehmen die White Mesa Mill in Utah, eine konventionelle Uranrückgewinnungsanlage in den USA. Sie besitzt auch Uran- und Uran/Vanadiumgrundstücke und -projekte in verschiedenen Phasen der Exploration, Genehmigung und Bewertung sowie voll genehmigte Uran- und Uran/Vanadiumprojekte im Standby-Modus. (02.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Energy Fuels-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Energy Fuels Inc. (ISIN: CA2926717083, WKN: A1W757, Ticker-Symbol: VO51, Toronto Stock Exchange-Symbol: EFR, NYSE MKT-Symbol: UUUU) unter die Lupe.In Deutschland sei Kernkraft auch unter der neuen Regierung ein Tabuthema. Doch außerhalb Deutschlands sehe man das anders. Investitionen in neue Gas- und Atomkraftwerke sollten in der Europäischen Union künftig unter bestimmten Auflagen als klimafreundlich gelten. Die Europäische Kommission habe einen entsprechenden Rechtsakt angenommen.Während sich ein Sprecher der Bundesregierung am Mittag zunächst zurückhaltend zur EU-Entscheidung geäußert habe, hätten Klimaminister Robert Habeck und Umweltministerin Steffi Lemke den Rechtsakt zur Taxonomie mit deutlichen Worten abgelehnt. In einer gemeinsamen Erklärung hätten die Grünen-Politiker insbesondere mit Blick auf die Entscheidung zur Atomkraft ihren Unmut zum Ausdruck gebracht. "Ich halte den Rechtsakt in der jetzigen Form für einen großen Fehler, der die Taxonomie als Ganzes stark beschädigt und unsere Klimaziele gefährden könnte", habe Lemke erklärt.Das Vorhaben könne nur noch durch eine Mehrheit im EU-Parlament oder gemeinsam von mindestens 20 EU-Ländern abgelehnt werden. Ansonsten trete der Rechtsakt automatisch in Kraft - was sehr wahrscheinlich sei. Bislang hätten sich nur wenige EU-Staaten öffentlich gegen das Vorhaben ausgesprochen. Österreich habe am Mittwoch eine "Nichtigkeitsklage" beim Europäischen Gerichtshof angekündigt, der sich auch Luxemburg anschließen wolle. Auch Spanien, Dänemark, die Niederlande und Schweden hätten sich öffentlich gegen die Regelung ausgesprochen.Hintergrund der Einstufung sei die sogenannte Taxonomie der EU - eine Art Kompass für nachhaltige Finanzen. Sie solle Bürger und Anleger dazu bringen, in klimafreundliche Technologien zu investieren, um die Klimaziele zu erreichen. Die EU habe sich vorgenommen, den Treibhausgasausstoß bis 2030 um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken und bis 2050 klimaneutral zu werden. "Der heutige delegierte Rechtsakt mag nicht perfekt sein, aber er ist eine reale Lösung - er bringt uns näher zu unserem Ziel der Klimaneutralität", habe Finanzkommissarin Mairead McGuinness gesagt.Die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang habe gefordert, dass die Bundesregierung gegen das Vorhaben der Kommission stimmen müsse. "Statt Greenwashing zu verhindern, macht die EU-Kommission die Taxonomie selbst zu einem Greenwashing-Instrument." SPD-Fraktionsvize Achim Post hoffe auf eine Mehrheit insbesondere im Europäischen Parlament, um den Vorschlag der Kommission zu verhindern.Dass Kernkraft in anderen Ländern anders gesehen werde als in Deutschland, dürfte kein Geheimnis sein. Außerhalb Deutschlands hätten sich die Stimmen gemehrt, die sich dafür ausgesprochen hätten, dass die Klimaziele nur unter Einsatz der Kernkraft erreicht werden könnten. Die Uranaktien hätten im vergangenen Jahr - und auch zu Beginn des laufenden Jahres - einen wilden Ritt hinter sich. Die Volatilität dürfte weiter hoch bleiben. Doch aktuell scheint das Chance/Risiko-Verhältnis wieder attraktiv zu sein, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.02.2022)mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link