Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Energiemärkte zeigen sich wie die vieler anderer Rohstoffe weiter sehr fest, so die Analysten der Nord LB.



Erfolgreich von der OPEC+ gesteuert habe der Ölpreis zuletzt auf einem 2-Jahres-Hoch notiert. Auch eine mögliche Rückkehr des Iran habe keine Erschütterungen hinterlassen; gefährlich könnte nur ein wesentlich böserer Pandemieverlauf und / oder eine überraschend schwache Konjunktur werden. Tatsächlich sei, neben diversen marktspezifischen Sonderfaktoren, der laufende wirtschaftliche Aufschwung und die Aussicht auf seine weitere Beschleunigung Haupttreiber der Märkte; entsprechend sei wohl eher nicht mit einer baldigen Entspannung zu rechnen.



Gas bleibe auch teuer, weil der Markt mit leeren Lagern in den Sommer gehe und Russland erneut eine Aufstockung des Transitvolumens durch die Ukraine verweigert habe. Das prognostizierte warme Wetter dämpfe die Nachfrage in Europa, feuere sie aber in Asien an, sodass LNG teuer bleibe und wenig Entlastung biete. Auch dem Kohlepreis würden Sondereffekte in die Karten spielen. China greife bei mehr oder weniger dubiosen Gruben durch und sei einmal mehr auf Importe angewiesen. Der Preis für CO2-Zertifikate scheine sich gut über 50 EUR/t eingerichtet zu haben. Da verwundert es nicht, dass der Börsenstrompreis nicht günstiger wird, obwohl sogar Strom aus den nordischen Ländern in unsere Richtung fließt und der Wind aktuell etwas kräftiger bläst, so die Analysten der Nord LB. (04.06.2021/ac/a/m)





