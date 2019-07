Börsenplätze Energiekontor-Aktie:



Kurzprofil Energiekontor AG:



Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen Windkraft: Dafür steht Energiekontor (ISIN: DE0005313506, WKN: 531350, Ticker-Symbol: EKT) seit fast 30 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Windparks im In- und Ausland und wurde 2010 um den Bereich Solarenergie erweitert. Darüber hinaus betreibt Energiekontor Wind- und Solarparks mit einer Nennleistung von knapp 287 Megawatt im eigenen Bestand. Auch wirtschaftlich möchte die Energiekontor AG eine Pionierrolle einnehmen und in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren.



Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Bernau bei Berlin und Potsdam. Außerdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England (Leeds), Schottland (Edinburgh, Glasgow), Portugal (Lissabon), USA (Austin/Texas und Rapid City/South Dakota) und Frankreich (Toulouse, Rouen) vertreten.



Die stolze Bilanz seit Firmengründung: 122 realisierte Windparks und sieben Solarparks mit einer Gesamtleistung von knapp 1 Gigawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von mehr als EUR 1,6 Mrd.



Das Unternehmen ging am 25. Mai 2000 an die Börse. Die Aktie der Energiekontor AG ist im General Standard der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden. (17.07.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - Energiekontor-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506, WKN: 531350, Ticker-Symbol: EKT).Im Rahmen der Debatte rund um den Klimawandel und Zielsetzungen zur Verringerung der CO2-Emission werde grüner Strom in der Zukunft eine bedeutende Rolle spielen. Die Experten hätten wenig Zweifel, dass in der kommenden Regierung in Deutschland "Die Grünen" mit von der Partie sein würden. Bereits in 2018 habe der Anteil von Erneuerbaren Energien der Bruttostromerzeugung in Deutschland bei rund 35% gelegen. Ein Anteil von über 17% entfalle davon auf Windkraft und über 7% auf Photovoltaik. Dieser Anteil könnte sich in Zukunft noch beschleunigen. Nicht nur in Deutschland. Weltweit. Energiekontor sollte von dieser Entwicklung erheblich profitieren. Natürlich operativ nicht schon morgen; dafür aber mittelfristig. Seit der Firmengründung vor fast 30 Jahren habe das Unternehmen 122 Windparks und sieben Solarparks mit einer Gesamtleistung von ca. 1 Gigawatt oder einen Investitionsvolumen von mehr als 1,6 Mrd. Euro realisiert.Das Kerngeschäft erstrecke sich in erster Linie über zwei große Bereiche - von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Windparks im In- und Ausland und seit 2010 auch um den Bereich Solarenergie. In einem weiteren Segment betreibe die Firma Wind- und Solarparks mit einer Nennleistung von knapp 290 Megawatt. Die Einheit habe in 2018 einen Umsatz von mehr als 53 Mio. Euro und ein EBT von 11,7 Mio. Euro erzielt und sei klassischerweise eine Cashflow-Maschine. Zudem gelte die Stromerzeugung aus den konzerneigenen Wind- und Solarparks als relativ risikoarm. Ergänzt würden die beiden Kernsäulen durch die komplette Betriebsführung der selbst entwickelten Projekte unabhängig davon, ob diese verkauft würden oder im Eigenbestand verbleiben würden, was ebenfalls zu kontinuierlichen Erträgen führe.Wie den Experten Vorstandschef Peter Szabo im Hintergrundgespräch mitteile, solle sich der Eigenbestand an Wind- und Solarparks perspektivisch auf mehr als 500 Megawatt erhöhen. Ziel sei, ein nachhaltiges EBT aus eigener Stromerzeugung und aus Betriebsführung einen Gewinn vor Steuern von 25 bis 30 Mio. Euro einzufahren.Aus der Säule der Projektierung und dem Verkauf von Projekten strebe der CEO perspektivisch ein nachhaltiges EBT von ca. 30 Mio. Euro pro Jahr an. Das Segment habe im letzten Jahr auf der Ertragsseite allerdings einen Rückschlag erlitten, was auch insgesamt in 2018 zu einem schwächeren Konzernergebnis geführt habe. Hintergrund sei das in Deutschland in 2017 eingeführte Ausschreibungsverfahren für Onshore-Windanlagen gewesen, was zu einer Wettbewerbsverzerrung und Fehlsteuerung geführt habe und die Branche insgesamt belastet habe. Viele Projektierer seien daher gezwungen gewesen, vorhandene Projekte umzuplanen oder teilweise umgenehmigen zu lassen, um eine wirtschaftliche Realisierung auf Grundlage der extrem gesunkenen Einspeisepreise möglich zu machen. Diese nachteiligen externen Rahmenbedingungen hätten zu einer Verzögerung bei der Realisierung zahlreicher für 2018 vorgesehener Projekte geführt. Das Segmentergebnis in 2018 sei auf Basis des EBT sogar negativ gewesen. Laut dem CEO werde Energiekontor auch in 2019 noch von diesem Abschwung betroffen sein. Besserung erwarte Szabo in der 2. Jahreshälfte. Ab 2020 sollte sich das Geschäft wieder erheblich aufhellen.2018 habe Energiekontor ein EBT im Konzern von 9,6 Mio. Euro bei einem Umsatz von über 110 Mio. Euro erzielt. Wegen der beschriebenen Thematik im Bereich der Projektierung erwarte der CEO auch in 2019 nochmals ein Jahr des Übergangs. Das EBT solle sich gegenüber dem Vorjahr nur moderat steigern. Ab 2020 gehe es wieder deutlich aufwärts. Szabo erwarte eine wesentliche Verbesserung der Ergebnisse. Perspektivisch solle sich das Ergebnis vor Steuern auf 55 bis 60 Mio. Euro nachhaltig steigern. Dem stehe derzeit ein Börsenwert von rund 270 Mio. Euro entgegen. Die Aktie sei alles andere als teuer und die Aussichten seien besser als jemals zuvor. Zumal das Papier charttechnisch sehr spannend sei. 2017 habe die Aktie nach einer Rally ein neues Mehrjahreshoch von knapp 19 Euro markiert. Dann sei erst einmal abwärts aufgrund des wenig durchdachten Ausschreibungsverfahrens in 2017 gegangen, was zu Übergangsjahren auf der Ertragsseite in 2018 und 2019 geführt habe und führen werde.Das alles sei längst bekannt und dürfte im Kurs abgedeckt sein. Seit Jahresanfang verteuere sich die Aktie bereits um rund 40%. Knacke Energiekontor die Marke von ca. 19 Euro nachhaltig, würden schnelle Kursgewinne winken. Die Aktie sei nicht nur kurzfristig interessant. Die Experten sähen das Papier als ideales Investment auf Sicht der nächsten zwei bis drei Jahren.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten, die Energiekontor-Aktie zu kaufen. (Analyse vom 17.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link