Kurzprofil Energiekontor AG:



Die Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506, WKN: 531350, Ticker-Symbol: EKT) plant, baut, vertreibt und betreibt Windparks. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Windparks im In- und Ausland und wurde 2010 um den Bereich Solarenergie erweitert. Darüber hinaus betreibt Energiekontor aktuell 31 Windparks mit einer Nennleistung von rund 238 Megawatt im eigenen Bestand.



Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Bernau bei Berlin und Dortmund. Außerdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England (Leeds), Schottland (Glasgow), Portugal (Lissabon) und den Niederlanden (Nijmegen) vertreten. Die stolze Bilanz seit Firmengründung: 104 realisierte Windparks mit 576 Anlagen und einer Gesamtleistung von über 860 Megawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von etwa 1,4 Mrd. Euro.



Das Unternehmen ging am 25. Mai 2000 an die Börse. Die Aktie der Energiekontor AG ist im General Standard der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden. (20.04.2018/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Energiekontor-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506, WKN: 531350, Ticker-Symbol: EKT) nach wie vor zu kaufen.Energiekontors Nettoergebnis für 2017 habe 10% über der Analystenschätzung gelegen und fast EUR 12 Mio. erreicht. Die Ergebniskennzahlen hätten deutlich unterhalb der Vorjahreszahlen gelegen, da das Unternehmen ca. die Hälfte ihrer selbst entwickelten Projekte dem Eigenbetrieb hinzugefügt habe, wohingegen in 2016 alle Projekte an Investoren verkauft worden seien. Der Anstieg des eigenen Windparkportfolios um 31 MW werde stabile und hohe Cashflows für mindestens 20 Jahre generieren.Das Management habe eine Dividende von EUR 0,60 pro Aktie vorgeschlagen. Dies entspreche einer Dividendenrendite von 4,4%. Energiekontor gehe für 2018 davon aus, dass das EBT im Vergleich zum EBT 2017 von EUR 16,7 Mio. niedrigerer ausfallen werde. Dies sei auf das schwierige Wettbewerbsumfeld in Deutschland in 2018 aufgrund des schlechten Designs der Ausschreibungen in 2017 zurückzuführen. Basierend auf aktualisierten Daten zur Projektpipeline haben der Analyst seine Ergebnisschätzungen für 2018E & 2019E erhöht. Seine aktualisierte Sum of the parts-Analyse zeige, dass Energiekontor sehr attraktiv bewertet sei.Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, senkt sein Kursziel von EUR 24,80 auf EUR 23,50, da die Nettoverschuldung gestiegen ist, und bekräftigt seine "buy"-Empfehlung für die Energiekontor-Aktie. (Analyse vom 20.04.2018)